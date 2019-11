David Bowie dice adiós a los escenarios pero no a la música

El 8 de enero coincidiendo con el día del 69 cumpleaños del cantante, saldrá a la venta 'Blackstar' su disco número 25 en una larga trayectoria musical. Y para aliviar la espera, el 20 de noviembre los fans ya podran disfrutar el primer sencillo del nuevo álbum de la estrella del rock David Bowie, que como bien afirma en el mensaje de su pagina web, esta canción no formará parte de la obra teatral 'Lazarus', la adaptación de la película que protagonizó en 1976, 'The man who fell on Earth', para la que está escribiendo parte del libreto y nuevas canciones.

Previamente a esta grata noticia de su próximo álbum titulado 'Blackstar', Bowie ha traído más sorpresas durante este último mes. Octubre empezó, para los fans del camaleónico cantante, con una nueva pieza musical que poder saborear. El honor se debía a la composición del tema inicial de la nueva serie 'The Last Panthers', el cual lleva el mismo nombre que la producción. El director de la serie destacó “Estaba buscando a uno de los iconos de mi juventud para escribir la canción de la pequeña secuencia, pero me presentaron a un Dios”. Esta canción supone, en la carrera del músico, su primer trabajo para la televisión en 20 años.

Pero no todo han sido buenas noticias durante este mes, hace un par de semanas conocimos a través de su agente de directos John Giddings, encargado también de la gestión de artistas como Madonna y U2, que David Bowie no volverá a subir a un escenario. "Ha decidido retirarse como Phil Collins. No puedes pedir a esta gente salir y cantar de nuevo y de nuevo", dijo su agente en una entrevista para Music Week.

Después de que varios medios afirmasen que ‘Blackstar’ tendrá influencias que irán desde el jazz hasta la electrónica de Kraftwerk, lo único que ha confirmado hasta ahora la página web oficial mediante un comunicado son el título y las fechas en las que verán la luz el sencillo y el álbum del músico.

Rumores a parte, lo que si podemos afirmar es que será un placer volver a tener de nuevo al Duque Blanco deleitándonos con su único estilo musical.

Para satisfacer las ganas de música nueva de Bowie hasta la salida de su próxima creación, aquí podeis escuchar su tema para la intro de 'The Last Panthers'.