Justin Bieber llega a España para presentar 'Purpose', su nuevo disco

El canadiense Justin Bieber visitará este miércoles 28 de octubre el programa que conduce Pablo Motos "El Hormiguero", espacio al que acude por cuarta vez y en el que presentará las canciones de su nuevo trabajo. El primer sencillo del álbum, "What do you mean", ha sido ya número uno de ventas en medio mundo, y ha conseguido récords en plataformas como Spotify, con más de 41 millones de reproducciones en una semana. Esta canción es el adelanto de su nuevo trabajo, "Purpose" , el cuarto disco de su carrera y que verá la luz en todo el mundo el próximo 13 de noviembre. Justin adelantará algunos detalles de su nuevo trabajo y contará algunas anécdotas vividas en estos últimos años.

El cantante llegó hace unas horas al aeropuerto de Adolfo Suárez - Barajas por una zona de acceso restringido. La euforia de sus admiradores por seguir sus pasos crece y es que Bieber levanta pasiones entre sus millones de admiradores en el mundo. El pasado domingo 25 de octubre, Justin Bieber se llevó a casa cinco premios en los MTV EMA 2015. El artista recibió cinco estatuillas, entre ellas "Mejor artista masculino" por sexto año consecutivo, "Mejor Look", "Mejor Artista Mundial": América del Norte, "Mejor Colaboración" (con Skrillex y Diplo por "Where Are You Now?") y finalmente una de las más reñidas categorías: "Mejores Fans". En total, Justin ya cuenta con 18 premios en su carrera en este show.

Justin podría ser considerado como la revolución mundial en lo denominado "Fenómeno Fans" , pues ha superado esa emoción, euforia e idolatría que en su día levantaban The Beatles o Michael Jackson entre su masa de seguidores. Lo que sí está claro, es que esta visita a territorio español del americano, no va a pasar desapercibida ni entre "Beliebers" ni entre ninguno de nosotros.

Aquí puedes escuchar su último sencillo "What do you mean".