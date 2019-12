Tráiler de 'Hello, My Name Is Doris', protagonizada por Sally Field

El amor no tiene edad. Es la premisa que se deduce de Hello, My Name Is Doris una comedia romántica indie protagonizada por Sally Field, que acaba de presentar su primer tráiler oficial en ingles.

La película, dirigida por Michael Showalter, se centra en el personaje de Doris, una sexagenaria que se enamora de John, un joven y guapo compañero de oficina, interpretado por Max Greenfield. La tímida, dulce y adorable Doris ha estado anclada en el pasado desde la muerte de su madre, pero tras acudir a un seminario de auto-ayuda que le inculcará la idea de perseguir sus sueños, intentará conquistar a John, yendo a conciertos y cotilleando su Facebook, como haría cualquier joven de hoy en día. La protagonista se hará un hueco entre los amigos de su colega, convirtiéndose en una hipster más del grupo y encontrándose de nuevo a sí misma.

Sally Field es una de las actrices más admiradas y reconocidas del cine y la televisión americanos en las últimas decadas. A lo largo de toda su trayectoria, la veterana intérprete californiana ha ganado dos veces el Oscar a la Mejor Actriz, en 1980 por Norma Rae y en 1985 por En Un Lugar del Corazón. En 2012 estuvo nominada al Oscar a la Mejor Actriz Secundaria por su papel en Lincoln. Ha ganado además tres premios Emmy, el último de ellos en 2007 por su trabajo en la serie de la ABC Cinco Hermanos.

Max Greenfield es conocido por sus papeles en las series New Girl (por la que ha llegado a estar nominado a un Globo de Oro) o Veronica Mars. El resto del reparto de la película lo completan Natasha Lyonne, Kumail Nanjiani, Wendi McLendon-Covey, Peter Gallagher, Kyle Mooney y Beth Behrs.

La película se estrenó el pasado mes de marzo en el SXSW Film Festival (South by Southwest), un evento multidisciplinar que acoge estrenos, conciertos, conferencias y proyectos multimedia y que se celebra anualmente en Austin (Texas). La cinta se alzó con el Premio del Público y recibió muy buenas críticas desde su primera proyección, habiendo incluso quien la consideró una posible opción de cara a la temporada de premios 2015-2016, algo que finalmente no será posible debido a la fecha de estreno del filme. La interpretación de Field ha sido muy elogiada, así como su iniciativa a la hora de afrontar riesgos profesionales de este tipo, y la prensa especializada ha destacado de la película su equilibrada y genial mezcla entre ternura y comedia.

Hello, My Name Is Doris llegará a las salas de cine estadounidenses el próximo 11 de marzo de 2016. En España habrá que esperar a que se confirme una fecha de estreno.