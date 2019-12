Sergio Dalma publica su disco más íntimo, 'Dalma'

Ya han pasado veinticuatro años desde que Josep Capdevila, más conocido como Sergio Dalma diera al pop español una de las baladas más representativas del género, ''Bailar Pegados''. Ahora Dalma vuelve a lanzar nuevo trabajo mostrando toda su energía y manera de entender la música. ''Tu y yo'' es el primer sencillo que ofrece el disco, ''marca ese carácter optimista del álbum, es una canción alegre que canto y me sigue dando seguridad, energía y muy buen rollo, es un tema que me gusta mucho y con el que me identifico'' relata el cantante.

Sobre este nuevo disco que lleva el título de Dalma , Sergio afirma: "Este disco es más personal porque me he implicado mucho más en él y he compuesto una de las canciones". "He intentado que hubiese sonidos nuevos, con matices y recursos en la voz que me permitieran liberarme de esa etiqueta del cantante de la voz rota". "Además, el disco es muy positivo y busca evolucionar para sorprender al público".

"Dalma Tour" es el nombre de la gira que llevará al artista con este nuevo álbum a recorrer la geografía española, en una serie de conciertos en los cuales hará una selección de su nuevo trabajo, así como los emblemáticos temas que le han acompañado durante estos 26 años en los escenarios. Las fechas de los conciertos de Sergio Dalma se pueden consultar a través de su página web.

Es una agradable sorpresa la vuelta al mundo de la música de uno de los más grandes cantautores de España, pues a decir verdad, Sergio Dalma ha puesto banda sonora en la vida de muchos. Ídolo de jóvenes y no tan jóvenes, un indiscutible rey de las baladas.

Ya está disponible en YouTube y en otras plataformas digitales su nuevo single "Tu y yo".