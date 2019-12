Lanthimos y Sorrentino, favoritos en los Premios de Cine Europeo 2015

Los nominados para los Premios de Cine Europeo 2015 ya han salido a la luz. La noticia, dada durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha sido un jarro de agua fría para los intereses del cine español, puesto que no han conseguido representar al país en ninguna modalidad. El alto nivel del cine centro-europeo, sumado a la incursión del siempre delicado cine nórdico, han colaborado al traspiés de las obras nacionales.

La votación, ejecutada por los más de 3.000 miembros de la EFA, comenzará desde el mismo día de hoy, hasta el 12 de diciembre, fecha definitiva para anunciar a los galardonados de uno de los premios más importantes, en el círculo europeo. La gala tendrá lugar en Berlín.

A continuación, les dejamos con la lista de nominaciones, al completo.

Mejor Película:

- En Duva Satt På En Gren Och Funderade På Tillvaron (Una Paloma se Posó en una Rama a Reflexionar Sobre la Existencia), de Roy Andersson.

- Mustang, de Deniz Gamze Ergüven.

- Rams, de Grímur Hákonarson.

- The Lobster, de Yorgos Lanthimos.

- Victoria, de Sebastian Schipper.

- La Giovinezza (Youth), de Paolo Sorrentino.

Mejor Película - Comedia:

- En Duva Satt På En Gren Och Funderade På Tillvaron (Una Paloma se Posó en una Rama a Reflexionar Sobre la Existencia), de Roy Andersson.

- La Famille Bélier, de Eric Lartigau.

- Le Tout Nouveau Testament, de Jaco Van Dormael.

Mejor Director:

- Roy Andersson, por En Duva Satt På En Gren Och Funderade På Tillvaron (Una Paloma se Posó en una Rama a Reflexionar Sobre la Existencia)

- Yorgos Lanthimos, por The Lobster

- Nanni Moretti, por Mia Madre

- Sebastian Schipper, por Victoria

- Paolo Sorrentino, por La Giovinezza (Youth)

- Malgorzata Szumowska, por Body

Mejor Actriz:

- Margherita Buy, por Mia Madre

- Laia Costa, por Victoria

- Charlotte Rampling, por 45 Years

- Alicia Vikander, por Ex-Machina

- Rachel Weisz, por The Lobster

Mejor Actor:

- Michael Caine, por La Giovinezza (Youth)

- Tom Courtenay, por 45 Years

- Colin Farrell, por The Lobster

- Christian Friedel, por 13 Minutes

- Vincent Lindon, por The Measure Of a Man

Mejor Guionista:

- Roy Anderson, por En Duva Satt På En Gren Och Funderade På Tillvaron (Una Paloma se Posó en una Rama a Reflexionar Sobre la Existencia)

- Alex Garland, por Ex-Machina

- Andrew Haigh, por 45 Years

- Radu Jude & Florin Lazarescu, por Aferim!

- Yorgos Lanthimos & Efthimis Filippou, por The Lobster

- Paolo Sorrentino, por La Giovinezza (Youth)

Mejor Documental:

- A Syrian Love Story, de Sean McAllister

- Amy, de Asif Kapadia

- Dacing With Maria, de Ivan Gergolet

- The Look of Silence, de Joshua Oppenheimer

- Toto and His Sisters, de Alexander Nanau