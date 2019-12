El retorno de 'The Beatles 1'

Los fans de The Beatles están de enhorabuena, después de quince años de su lanzamiento original, se acaba de reeditar la exitosa recopilación 1, pero con nuevas versiones que, por primera vez y de forma oficial, incluyen los vídeos de la banda. La reedición ya está disponible en diversos formatos. El CD o DVD y la combinación de ambos donde se integran los 27 singles que alcanzaron la primera posición en los Estados Unidos y el Reino Unido entre 1962 y 1970 y sus respectivos videoclips. Desde "Love Me Do" y "From Me To You" hasta "Let It Be" y "The Long and Winding Road", cuentan con nuevas mezclas en estéreo y sonido 5.1.

Y por si esto fuera poco, Paul McCartney y Ringo Starr han sumado comentarios y presentaciones para "Penny Lane", "Hello, Goodbye", "Hey Jude" y "Get Back". El último recopilatorio de los Beatles salió en el año 2000 y se vendieron 32 millones de copias.

The Beatles, de alguna manera, fueron precursores de los videoclips en el rock cuando por cuestiones de agenda y dedicados íntegramente a mejorar su sonido y creaciones enviaron cortos de sus recientes sencillos al programa "Ed Sullivan Show", el lugar donde conquistaron América en febrero de 1964 y solían presentarse para interpretar canciones como "I Saw Her Standing There", "This Boy", "We Can Work It Out" y "Day Tripper".

Con el lanzamiento mundial de las ediciones mejoradas de "1", se va a poder disfrutar de todos sus vídeos en alta definición con mezclas en estéreo y surround de cada una de las 27 canciones. Lo más destacado de esta nueva edición se basa en la aparición de veinte films que no fueron incluidos en "The Beatles Anthology" de 1995, y que cuenta con el regreso al trabajo de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, con tomas nunca antes vistas.

Ya se pueden ver en los canales oficiales de los Beatles en YouTube y Vevo estos vídeos restaurados.