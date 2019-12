Ellie Goulding saca 'Delirium'

Ellie Goulding da a luz a su tercer álbum tras 'Lights' y 'Halcyon' de la mano de la discográfica británica Polydor Records.

Este nuevo trabajo en su versión deluxe incluye 22 canciones, entre las cuales se incluye la famosa 'Love Me Like You Do' gracias a la exitósa película de '50 Sombras de Grey' y su última colaboración junto a Calvin Harris en 'Outside'.

Los singles promocionales de esta obra fueron 'On My Mind', 'Something In The Way You Move' y finalmente 'Army', de los cuales únicamente el primero cuenta con videoclip.

Musicalmente es un disco con canciones densas, electrónicas y bailables, con un sonido de base acústica pero adornado de forma electrónica siendo algo muy característico de la artista inglesa. Podemos encontrar desde sonidos étnicos hasta ritmos R&B fusionados con música dance, lo que conforma un conjunto de canciones muy similares entre sí.

Esta gran influencia electrónica se debe al triunfo comercial que ha experimentado este género en los últimos años gracias a la mano de los DJ's. Pues además de Max Martin, uno de los principales productores de pop comercial, Calvin Harris junto a Ilya y Ali Payami muestran sus dotes de composición musical en Delirium.

La artista canta canciones que según ella define como delirantes, el amor y el desamor. Lo cual se refleja las letras que incluyen las canciones del disco divididas en dos partes. Una primera referida a la búsqueda del amor en el ascenso a la felicidad, y una última relacionada con el desamor.