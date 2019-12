Kylie Minogue vuelve a casa por Navidad

Kylie Minogue lanza un disco de villancicos, el nombre del álbum es "Kylie Christmas" en el que la australiana ha versionado clásicos navideños como "Santa Is Coming To Town", "Oh Santa" o "Let It Snow". Ha contado con un buen elenco de colaboraciones: Frank Sinatra, Iggy Pop, el actor James Corden o su hermana Danii Minogue. Además, este nuevo disco, contiene un DVD con vídeo de algunos de los temas que podrás escuchar en el álbum. Kylie, ya ha estrenado su dueto con el cómico James Corden, (su primer sencillo) donde hacen una versión del famoso "Only You".

"Kylie Christmas" se publica en "Edición Especial Deluxe", que incluye un CD con 16 temas mas un DVD con 6 vídeos; "Edición Standard" (CD con 13 temas) y en formato digital. El 27 de noviembre llegará a las tiendas en formato vinilo, coloreado en blanco,(unidades limitadas).

Minogue es conocida notablemente por su exitoso "Can't Get You Out Of My Head", el cual le valió dos distinciones de los premios Brit en 2002. Ha vendido un total de 70 millones de producciones musicales en el mundo. El 10 de septiembre de 2013, se publicó el primer sencillo del nuevo álbum recopilatorio de Laura Pausini, "20 The Greatest Hits", titulado "Limpido", junto a Kylie Minogue, y a tan solo unas horas del lanzamiento en forma digital, en los sitios, iTunes y Amazon se llegó a colocar en la posición número uno en Italia.

A principios de 2013, se divulgaron noticias acerca del posible retiro temporal de Kylie Minogue de la música, para centrarse en su carrera como actriz, sin embargo, esto fue luego desmentido por la propia Kylie a través de su cuenta de Twitter. El lanzamiento de éste, su primer disco navideño, ya puede ser disfrutado en Spotify.

A continuación puedes ver el lyric promocional de la versión de "Only You".