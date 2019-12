Kurt Cobain, sus grabaciones caseras a la venta

El responsable de este lanzamiento es el director de cine Brett Morgen, quien tuvo acceso a una serie de cintas con grabaciones caseras de Kurt Cobain, concretamente cien. "Montage of Heck: The home recordings" se publica en formatos Deluxe y Estándar. El álbum deluxe de 31 temas sale en CD, cassette deluxe, doble vinilo y una edición estándar de 13 temas en CD, y muestra las canciones del documental, incluyendo comentarios, demos y canciones completas. El formato estándar se centra en la música descubierta en los cassettes personales de Cobain. Ambas ediciones ilustradas por dibujos del propio Kurt Cobain, y también disponibles en formato digital.

Según un informe de prensa, este hallazgo "está compuesto por varias grabaciones en cassette hechas por Kurt solo, la banda sonora ofrece una rara e inédita mirada a la progresión creativa de Cobain desde fragmentos de sus primeras canciones y demos y, por último, partes de canciones o letras que terminaron apareciendo en álbumes de Nirvana. Los sonidos de las grabadoras al encenderse y apagarse, al principio a al final de cada pista, han sido intencionalmente incluidos para completar la experiencia de escuchar las grabaciones caseras y personales de Kurt. El título "Montage of heck", procede de un collage musical creado por Cobain con una grabación en cassette de cuatro pistas en 1988".

El disco no incluye ninguna versión antigua de ningún gran clásico de Nirvana, pero resulta interesante escuchar demos iniciales de canciones que formaron parte de los discos de estudio de la banda como "Been a Son", "Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle" o "Something in the Way". "Montage of Heck", ya ha podido verse en cines elaborado por el cineasta Brett Morgen.

El 4 de diciembre se publicará la edición de "Montage of Heck: The Home Recordings" en vinilo. Podéis escucharlas todas ellas ening gracias a Spotify.