Especial Alejandro Amenábar: la masterclass (parte III)

Cine VAVEL tuvo el honor de asistir a una clase magistral de Amenábar organizada de manera sobresaliente por el club de cine Phenomena de Barcelona. En la tercera parte del Especial Alejandro Amenábar: la masterclass traemos valiosas aportaciones del cineasta español.

En esta última entrega el cineasta descubre los motivos por los cuales ha tardado seis años en estrenar otra película, y además comparte sus impresiones sobre Regresión, evalúa el futuro de la industria cinematográfica y nos describe qué opinión se tiene del cine español en otros países.

Un largo silencio

Aunque haya dado esa sensación, Alejandro Amenábar no ha estado tan quieto como aparentaba durante estos seis años. El realizador también se ha encargado, entre otras cosas, de dirigir este verano el popular cortometraje para Estrella Damm, Vale, protagonizado por la internacional Dakota Johnson, actriz en pleno auge tras el estreno de Cincuenta sombras de Grey, y el español Quim Gutierrez. Además se ocupó de la realización del videoclip de las Nancys Rubias Me encanta (I love it), una de las canciones del verano de 2013.

Amenábar: "Regresión es exactamente la película que quería hacer."

Recientemente, el ganador del Oscar por Mar adentro ha lanzado su tan esperado largometraje, Regresión, que se ha convertido en el mejor estreno español de 2015 recaudando más de dos millones y medio de euros en su primer fin de semana. Protagonizada por Ethan Hawke y Emma Watson, "es un thriller psicológico, una película sobre la mente, de investigación."

Pero, ¿a qué se ha debido este periodo tan largo de silencio antes de aventurarse a dirigir otro largometraje? Amenábar opina que esto se ha debido a que su percepción de la profesión como realizador cinematográfico ha variado con el tiempo.

En su etapa de estudiante, creía que podría ganarse la vida haciendo todo tipo de formatos audiovisuales. Sin embargo, con los años ha aprendido que su vocación es algo más que un simple trabajo para él: "Me he dado cuenta que para mí contar historias es una manera de comunicarme. Cuando ha aparecido algo interesante o bien escrito en el horizonte, la pregunta que me he hecho es: ¿y a mí que se me ha perdido aquí?"

Aunque la espera parece haber merecido la pena para el director. "Regresión es exactamente la película que estaba buscando, la película que quería hacer. Y a veces tardas más tiempo en dar con ello."

Amenábar: "Lo que me preocupa es ver el cine en pantallas pequeñas. Creo que resta a la experiencia."

Pero además de esto, también le costó ahondar en la historia una vez que supo qué camino pretendía tomar: "Yo quería hacer una película sobre satanismo. No encontraba el enfoque que me permitiera expresar algo para hacerla más especial, y abandoné el proyecto." Después de eso dio con el fenómeno de los casos reales en los que se basa el largometraje, momento en el cual pudo retomar el tema del satanismo.

Futuro del cine y novedades en la industria

El célebre realizador opina que la industria está evolucionando, y que el sector debe adaptarse a los nuevos medios y al espectador contemporáneo: "La gente siempre quiere que le cuenten historias, estar entretenidas. Pero cada vez es más difícil por la cantidad de información y de estímulos tener la atención de los espectadores. Hipnotizarlos, literalmente."

La realidad es que estamos en una era en que "cambian los modos de ver una película." Sin embargo, lo que parece desaprobar son los formatos de pantalla que se utilizan, cada vez más, para la reproducción de películas, como los smartphones o tabletas. "No quiero parecer un pureta defendiendo el cine mudo, pero lo que me preocupa es ver el cine en pantallitas así."

Amenábar: "El cine es algo que nos define de alguna manera y es irresponsable no apoyarlo como a cualquier otra industria."

Sin duda, el realizador no es partidario de algunos nuevos paradigmas de visionado del séptimo arte: "Lo de verlo en pequeñito no estoy seguro, y con un sonido estéreo sin más… Yo creo que te resta a la experiencia."

No obstante, sabe que la cuestión reside en renovarse o morir. "Está claro que las películas se van a ver de mil maneras, que el cine en casa va a prosperar, que el cine en salas va a continuar, pero que se acondicionaran los salones para que tú tengas unos niveles de proyección alucinantes. Y, por supuesto, está el fenómeno de las series. También se van a multiplicar los formatos, series o productos de tres episodios."

Pero Amenábar tiene claro cuál es el reto del comunicador audiovisual y del cineasta: "La gente tiene prisa y les tienen que decir muchas cosas. Así que es mas difícil sentarlos tranquilos y coger su atención."

El cine español y su proyección internacional

Por otro lado, el director de Regresión se muestra categórico con las decisiones adoptadas por España de cara a su propia industria cinematográfica, pues opina que solo la han perjudicado: "Creo que ha habido una política irresponsable por parte del Gobierno del Partido Popular. A ver si finalmente reducen el iva. Creo que el cine es algo que nos define de alguna manera y es irresponsable no apoyarlo como a cualquier otra industria."

El cine español está gozando de un periodo de alto nivel gracias a directores como Amenábar, pero también a éxitos de taquilla como Ocho apellidos vascos. Sin embargo, la percepción que se tiene de la cinematografía española en territorio yanqui es todavía desconocida.

"En Estados Unidos mi sensación es que lo que se conoce es Almodóvar. A J.A. Bayona por supuesto se le conoce. Pero no estoy seguro hasta que punto son conscientes de una cinematografía española." Y en su opinión, esto no mejora en Europa: "En Francia casi todos los periodistas van a hablarte de Buñuel, Carlos Saura y, por supuesto, de Almodóvar."

EL futuro del cine español es incierto. Pero en Cine VAVEL estamos convencidos de que Alejandro Amenábar formará parte de su evolución. Y las generaciones venideras aprenderán de su obra y enseñanzas, como probablemente lo hayan hecho con esta fasntástica masterclass de Phenomena. Nosotros lo hemos hecho.