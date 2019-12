Girlschool publican 'Guilty as Sin'

Girlschool ya cuenta con nuevo álbum, su nombre es "Guilty as sin" , ha sido producido por el legendario Chris Tsangarides y se ha grabado en los estudios Ecology Room de Inglaterra. Podrás encontrar el disco en CD digipack, vinilo y descarga digital. Algunos de los temas que se incluyen son: "Come the revolution", "Take it like a band", (su primer sencillo, del que ya se ha lanzado un lyric vídeo), "Treasure", y lo más destacado es el tema "Staying alive" (clásico de Bee Gees) del que las chicas de Girlschool, han realizado su propio cover. La canción que da título al disco, "Guilty as sin", se sumerge en los derrames nocturnos, tales como, alcohol, cigarrillos, y cuero.

Girlschool tocarán en España el próximo año. Acompañarán a Motorhead y Saxon en los dos conciertos que tienen programados en nuestro país y cuyas fechas son el 4 de febrero en el "Sant Jordi Club" de Barcelona y el 6 de febrero en el "Barclaycard Center" de Madrid, entradas ya a la venta.

La banda comienza su carrera en 1978, editaron su primer sencillo, "Take it all away", que causa interés en el grupo Motorhead, lo que hizo que Girlschool acompañara a dicha agrupación en la gira de su disco "Overkill", en 1979. Su primer álbum de estudio vería la luz al año siguiente, en 1980, bajo el título de "Demolition". De este disco salen dos exitosos temas "Emergency" y "Race with the Devil", que las lleva a hacer gira con bandas como Uriah Heep y Black Sabbath. En el 2000 hicieron presentaciones en festivales y giras, con artistas como Alice Cooper, Twisted Sister, y nuevamente con Motorhead. Trece son ya los discos que estas británicas del NWOBHM (New Wave of British Heavy Metal) poseen.

Durante seis años, la vocalista del grupo Kelly Johnson, luchó contra el cáncer antes de su muerte, el 15 de julio de 2007. Tras este triste suceso, Girlschool cuenta en la actualidad con Kim McAuliffe como cantante. "Take it like a band" es su presentación tras siete años sin grabar en estudio.