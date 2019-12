El cáliz de fuego se cuela en 'Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos'

Las oficinas de producción encargadas de Fantastic Beasts and Where to Find Them, spin-off de Harry Potter, han ido soltando, paulatinamente, datos suficientes como para conformar unas expectativas, de cara al próximo estreno. David Yates, quien ya dirigió las dos partes de Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte, volverá a ponerse detrás de las cámaras. Un detalle que suena paradójico, en relación con la última afirmación sobre el contenido del spin-off; Fantastic Beasts and Where to Find Them será similar a Harry Potter y El Cáliz de Fuego (Mike Newell, 2005).

"Harry Potter y El Cáliz de Fuego tiene ese tono de comedia romántica, ese humor extravagante, esa comedia muy humana y orgánica. Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos es muy divertida, muy emotiva y también hay oscuridad", afirmó David Heyman, productor de Warner Bros, en una entrevista con Entertainment Weekly. Según Heyman, el Torneo de los Tres Magos ha heredado, a priori, el encanto que el espectador podrá experimentar con Fantastic Beasts and Where to Find Them.

El spin-off estará ambientado en la ciudad de Nueva York, 70 años antes de que Harry Potter llegara al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Newt Scamander, magizoólogo y experto en criaturas mágicas, publicará, tras sus viajes y experiencias, un escrito sobre las distintas especies que se pueden encontrar en el mundo mágico, con el objetivo de que sus descendientes puedan conocer, como él, las posibilidades del entorno que les rodea. Curiosamente, ese mismo libro trazará el hilo conector con Harry, Ron y Hermione, ya que sus estudios les demandarán dicha obra.

Con Eddie Redmayne al mando, quien se pondrá en la piel de Scamander, el elenco formado por David Yates y su equipo contará con caras conocidas y mucho talento. Katherine Waterson, Ezra Miller, Colin Farrell, Samantha Morton, Jon Voight y Ron Perlman, entre otros, acompañarán al ganador del Oscar, por The Theory of Everything, en su particular aventura.

Fantastic Beasts and Where to Find Them se estrenará, en España, el 18 de noviembre de 2016.