'How Did We End Up Here? Live at Wembley Arena': nuevo DVD de 5 Seconds of Summer

Los chicos de 5 Seconds of Summer publicaron ayer su primer DVD oficial, How Did We End Up Here? Live at Wembley Arena (Hi or Hey Records/Capitol Records) de su gira “Rock Out With Your Socks Out”.

El grupo formado por Calum Hood, Luke Hemmings, Michael Clifford y Ashton Irwin ha sido uno de las bandas más exitosas este 2015. En la gira que han hecho tras publicar su primer trabajo de estudio, han tocado para más de un millón de fans a lo largo de tres continentes, incluyendo tres noches con entradas agotadas en el SSE Wembley Arena de Londres, donde se ha grabado este DVD.

La película se trata de un documental completo narrando la historia de la banda, desde su primer concierto en el Annandale Hotel de Sídney, Australia en diciembre de 2011 hasta los shows de Londres en este 2015.

Live at Wembley Arena recopila a 5SOS tocando doce canciones, entre las que se incluyen sus grandes éxitos como “She Looks So Perfect”, “Don’t Stop”, “Amnesia” y “Good Girls”, en un lugar legendario en el que todos los grupos aspiran a interpretar en directo.

Los extras incluyen tres temas bonus en directo, seis de los videoclips oficiales del grupo y varias escenas entre bastidores, denominado “Conociendo a tus Heroes”. El tiempo total del video sumando dichos extras es de unos 187 minutos aproximadamente.

Tras la publicación del DVD los miembros el grupo no tardaron en compartir algunos comentarios. Ashton, batería de la banda, escribió por Twitter, "¡Esta es nuestra historia hasta ahora!, esto es seguir un sueño y es preguntarse qué pasará después". Además Luke añadió: "espero que os encante".

Hace tan solo un mes el grupo australiano publicaba su segundo álbum de estudio, “Sounds Good Feels Good” y a partir de febrero de 2016 comenzarán su gira “Sounds Live Feels Live”, que les llevará nuevamente alrededor del mundo. Los conciertos del tour ya han sido anunciados y las entradas están a la venta desde su página oficial.

“Sounds Good Feels Good” ha tenido una gran acogida entre sus fans de todo el mundo y ya han sido publicados dos singles con sus respectivos videos musicales que se pueden ver a continuación.