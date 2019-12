Queen, un directo 40 años después

"Queen a night at The Odeon Hammersmith 1975" es el nuevo lanzamiento de la legendaria banda Queen de Freddy Mercury, esta publicación se edita en diversos formatos (CD, DVD, Blu-Ray, 2 LP'S, Super Deluxe Box Set y Digital). Incluye una nueva mezcla del audio en estéreo y en sonido 5.1 surround, además de una restauración increíble de las imágenes en vídeo. Las versiones en DVD y Blu-Ray incluyen aparte del audio y las imágenes del concierto, dos bonus especiales, "Looking back at The Odeon", un documental nuevo de 22 minutos de duración que incluye nuevas entrevistas con Brian May y Roger Taylor así como al presentador Bob Harris hablando sobre el concierto, e imágenes raramente vistas de "Live At The Budokan, Japan 1975", incluyendo tres canciones "Now I'm here", "Killer queen", "In the lap of the gods" grabadas durante su gira por Asia. La edición Super Deluxe incluye además una grabación nunca antes escuchada de los ensayos.

"Este concierto fue muy especial porque por primera vez tocamos un concierto que se emitió en la televisión en su totalidad, el programa de Navidad", asegura en este documental Brian May. "La calidad, después de la labor de búsqueda y recuperación en el terreno digital, es increíble. Y la energía que desprende es impresionante", señala.

Esa Nochebuena de 1975, Queen impresionó a los 5.000 espectadores que estaban sentados frente al televisor o pegados a la radio. Un espectacular show de luces, un gran piano blanco, dos monos de satén, y un repertorio que mostraba todas las facetas que la banda había ido mostrando en sus cuatro álbumes, desde el hard rock de "Keep yourselft alive" y "Seven seas of Rhye", hasta la majestuosa "The March of the Black Queen", el heavy de "Ogre Battle", el exitoso "Killer Queen" y, como no, su himno mundial "Bohemian Rhapsody".