The Corrs publica 'White light'

The Corrs vuelve con nuevo disco, "White light" , creado en los Metropolis Studios de Londres a principios de 2015, mantenido en secreto, hasta tener entre manos lo que, en palabras de Jim Corr es: "El mejor álbum de nuestra carrera ". Entonces decidieron hacer público el retorno, así como la fecha de publicación de este disco producido por John Shanks, productor de artistas de la talla de Bon Jovi, Celine Dion o Sheryl Crow. El grupo formado por los hermanos Andrea, Sharon, Caroline y Jim Corr anunció su separación hace diez años, con la finalidad de conciliar su vida familiar y otros proyectos en solitario. Ahora, han regresado y con una inminente gira mundial por delante, The Corrs publica uno de los álbumes más esperados del año.

Los temas que se encuentran en este nuevo lanzamiento son doce: "I do what i like", "Bring on the night" (primer sencillo), "White light", "Kiss of life", "Unconditional", "Strange romance", "Ellis island", "Gerry's reel", "Stay", "Catch me when i fall", "Harmony" y "With me stay". Desde su debut en 1995, The Corrs ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, a la vez de inmortalizar éxitos memorables como "Breathless", "Runaway", "Dreams" o "What can I do".

En 2006 decicidieron hacer un parón y tomar un descanso en su carrera. En 2007 Andrea firmó un contrato para grabar su primer disco en solitario, "Ten Feet High". Caroline, Sharon y Jim se centraron en sus respectivos hijos y la propia Andrea contrajo matrimonio en 2009. En junio de 2015 Andrea Corr anuncia oficialmente el regreso de The Corrs y se difunden imágenes de los cuatros miembros de la banda en el estudio de grabación.

El primer sencillo "Bring on the night", se presentó en BBC Radio el 19 de octubre. En Enero de 2016 comienza la gira de presentación de "White light"