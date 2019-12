Jennifer Lawrence inicia su 'Project Delirium'

Jennifer Lawrence, tras su primorosa interpretación en Joy (David O. Russell, 2015), el próximo estreno, junto a Chris Pratt, de Passengers (Morten Tyldum, 2016), el éxito de Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 (Francis Lawrence, 2015), el fin de rodaje de X-Men: Apocalypse (Bryan Singer, 2016) y con nuevos proyectos futuros, como The Dive (Francis Lawrence, 2017) e It's What I Do (Steven Spielberg, 2017), ha decidido dar un paso más en su exitosa carrera; Project Delirium. Ópera prima con la que pondrá inicio a su particular carrera tras las cámaras, y como guionista.

"He querido dirigir el mismo tiempo que quise actuar", aseguró Lawrence, en entrevista con Entertainment Weekly. "No hablo de ello porque prefiero no hacerlo. Firmé para dirigir algo llamado Project Delirium, basado en un artículo sobre una guerra mental de los 60's, como un experimento de ácido terriblemente fallido. Es gracioso, he querido dirigir desde que tenía 16 y siempre pensé que debía lograr mis primeros pasos para lograrlo. Si lo hubiera tratado antes, no habría estado lista. Ahora realmente me siento preparada", concluyó la intérprete, quien sigue explorando los horizontes de su talento, cual parece sin techo.

Project Delirium narrará la distopía generada en torno a los EEUU y sus experimentos con gases tóxicos, sobre sus propias tropas, durante la Guerra Fría.

Aún se desconocen los equipos artísticos y técnicos, aunque conociendo el entorno de la joven actriz, se puede suponer una producción de gran envergadura. Para ello, Lawrence tendrá que lidiar con los obstáculos de una industria en la que el papel femenino posee menor peso y, aunque está experimentando un crecimiento de respeto sobre las artistas, no cabe duda que será una tarea ardua. Sin embargo, como se enunciaba anteriormente, el entorno de la actriz jugará un papel muy importante, dado el respaldo del público y de algunos de los directores más emblemáticos de la industria, como David O. Russell, Bryan Singer o Francis Lawrence.

Conociendo su pretensión por iniciar carrera como guionista, junto a Amy Schumer, nos preguntamos hasta qué punto llega el talento de una artista que ha demostrado, con regularidad, su enorme disposición a diferentes trabajos, de mayor o menor calidad, y su adaptación a los diferentes roles que ha tenido que encarnar.

