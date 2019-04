Foto: huffingtonpost.com Reese Witherspoon prepara el biopic de la creadora de Barbie

Reese Witherspoon y Bruna Papandrea han iniciado la adaptación de 'Barbie and Ruth: The Story of the World's Most Famous Doll and the Woman Who Created Her', memorias escritas por Robin Gerber sobre Ruth Handler, la mujer detrás de la muñeca más célebre de la historia.