'Spotlight', la gran triunfadora en los Premios Gotham

Suena el pistoletazo de salida de la temporada de premios 2015-2016. En la línea de salida, un número aún indeterminado y oscilante de películas que optarán a todo y de las que oiremos hablar largo y tendido durante los próximos meses. De momento, parece que Spotlight, del norteamericano Thomas McCarthy ha pegado el primer arreón.

Al menos eso se deduce tras echar un vistazo al palmarés de la vigésimoquinta edición de los Premios Gotham que homenajean a lo más destacado del cine independiente. La gala, celebrada esta pasada madrugada en Nueva York, deja como gran triunfadora a Spotlight. La cinta se ha llevado los dos galardones a los que optaba: Mejor Película y Mejor Guión. Además, un tercer premio, ya anunciado con anterioridad, al Mejor Reparto. La cinta de McCarthy se basa en un caso real y narra una investigación del Boston Globe que destapó un caso de abusos sexuales a menores cometidos por curas de la Iglesia Católica. El filme cuenta con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci y Brian D'Arcy James.

Tangerine es otra de las sorpresas positivas que ha dejado la gala. La película, una comedia protagonizada por personajes transexuales y rodada con 3 smartphones se ha llevado el Premio del Público y el de Intérprete Revelación para Mya Taylor. The Look Of Silence, la secuela de la aclamada The Act Of Killing, de Joshua Oppenheimer, se ha alzado con el galardón a Mejor Documental.

Atendiendo a la otra cara de la moneda, se van de vacío algunas cintas que también suenan fuerte de cara a los meses que están por venir: Carol, la historia de amor protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara; Heaven Knows What, sobre una heroinómana que sobrevive en las calles de Nueva York; o Room, acerca de una madre y su hijo criado en cautividad.

The Diary Of A Teenage Girl, que lideraba la lista de nominaciones optando a cuatro candidaturas se ha tenido que conformar con el premio a la Mejor Actriz para su protagonista, Bel Powley, que ha conseguido vencer a actrices muy aplaudidas esta temporada como Blanchett, Brie Larson o Kristen Wiig. En la categoría masculina también ha habido sorpresa, con la victoria de Paul Dano por su trabajo en Love & Mercy.

Los Premios Gotham se están convirtiendo últimamente en un buen indicador para medir las opciones de los distintos filmes de cara a los Premios Oscar. El año pasado, sin ir más lejos, Birdman se alzó como vencedora unos meses antes de repetir hazaña en el angelino Dolby Theatre.

La lista completa de ganadores de la 25ª edición de los Premios Gotham es la siguiente:

Mejor Película:

Carol

The Diary Of A Teenage Girl

Heaven Knows What

Spotlight

Tangerine

Mejor Documental:

Approaching the Elephant

Cartel Land

Heart Of A Dog

Listen To Me Marlon

The Look Of Silence

Director Revelación:

Desiree Akhavan por Appropiate Behaviour

Jonas Carpignano por Mediterranea

Marielle Heller por The Diary Of A Teenage Girl

John Magary por The Mend

Josh Mond por James White

Mejor Guión:

Carol, Phyllis Nagi

The Diary Of A Teenage Girl, Marielle Heller

Love & Mercy, Oren Moverman y Michael Alan Lerner

Spotlight, Tom McCarthy y Josh Singer

While We're Young, Noah Baumbach

Mejor Actor:

Christopher Abbott por James White

Kevin Corrigan por Results

Paul Dano por Love & Mercy

Peter Sarsgaard por Experimenter

Michael Shannon por 99 Homes

Mejor Actriz:

Cate Blanchett por Carol

Blythe Danner por I'll See You In My Dreams

Brie Larson por Room

Bel Powley por The Diary Of A Teenage Girl

Lily Tomlin por Grandma

Kristen Wiig por Welcome To Me

Actor/Actriz Revelación:

Rory Culkin por Gabriel

Arielle Holmes por Heaven Knows What

Lola Kirke por Mistress America

Kitana Kiki Rodríguez por Tangerine

Mya Taylor por Tangerine

Premio del Público:

Tangerine​

Premio Especial del Jurado al Mejor Reparto:

Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Stanley Tucci y Brian D'Arcy James por Spotlight