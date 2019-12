Hayden Christensen abandonó la actuación después de su interpretación de Anakin Skywalker, la cual obtuvo con 19 años: “Sentía que había conseguido algo grande con Star Wars, que me abriría muchas puertas y me formaría una carrera, pero también veía que era algo regalado”. “No quería vivir mi vida sintiendo que me había subido a la ola”. Luego volvió el pasado septiembre con la cinta 90 Minutes in Heaven después de 10 años sin tener un papel principal.

Después del estreno de "El Despertar de la Fuerza" mucha gente en las redes sociales especulaba con que alguna de las cuatro nuevas incorporaciones pudiera convertirse en el nuevo Hayden Christensen: un joven que dejó de actuar después de salir en Star Wars. Todos tienen posibilidades para serlo, a continuación un análisis de porque podrían serlo y porque no.

John Boyega

Ambos se convietieron en los actores revelaciones de su país con su primera película, "Life as a House" en el caso del canadiense y "Attack the Block" en el del británico, siendo está su principal baza en los castings. Ambos han sido criticados y alabados por su actuación a partes iguales (véase el vídeo de la parte inferior a partir del minuto 0:53 para el caso de Christensen). Pero a diferencia del actor que encarno a Anakin Skywalker, Boyega no lleva consigo toda la popularidad de la saga como si la tuvo Hayden Christensen. Esta fue una de las principales razones, nunca reconocida directamente por el actor, para dejar de actuar.

Daisy Ridley

Se podría convertir en la Hayden Christiansen de las nueva trilogía por el mismo caso de porque no podría serlo Boyega pero a la inversa, la actriz que da vida a Rey se está llevando toda la popularidad de los fans de la película y puede ser una gran carga para ella teniendo en cuenta que quedan cuatro años de vida a esta tercera trilogía. Por esta misma razón muchas actrices de fama mundial está aconsejado a la británica para aprender a vivir en estos nuevos espacios, algo que Christensen no tuvo, o por lo menos tan a la luz pública. De Ridley tampoco parece que se vayan a reir de ella en los Rezzie.

Adam Driver

El actor estadounidense es el encargado de dar vida a Kylo Ren. La mayor parte de las críticas van hacía su personaje por ser demasiado vísceral, infantil y "niñato" en algunos momentos del film aunque su actuación no es negativa. De este mismo infantilismo se le acusa a Anakin en algunos momentos del "Ataque de los Clones". Aunque el caso del californiano no se le parece en absoluto al del canadiense ya que Driver tiene 32 años y su consolidación y una parte de su fama viene de su carrera anterior a Star Wars. Driver es protagonista de la serie "Girls" en el papel de Adam Sackler y cuenta con interpretaciones en la gran pantalla en "Lincol" y "A propósito de Llewyn Davis".

Oscar Isaac

El guatemalteco es el más consolidado dentro de la nueva trilogía. Muy conocido en sus papeles en "Ágora, "A propósito de Llewyn Davis", "El año más violento" y "Ex Machina"en el cine y "Show Me a Hero" en televisión. Además de estas se le une la octava entrega de Star Wars, "X-Men: Apocalypse" y "The Promise". Situación completamente distinta a la de Christensen. Aunque nunca ha declarado públicamente su intención de retirarse, ha habido rumores de que podría tomarse un descanso después de acabar su actuales compromisos y alejarse de la fama.