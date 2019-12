10 grandes obras para 2016

Una nueva temporada comienza, todo un horizonte de posibilidades y proyectos ilusionantes, pero sólo unos cuantos tendrán el foco alumbrando sobre ellos, tratando de cegarles, de ponerles a prueba bajo la pluma de una pila de críticos a la que cada vez se suman más. Proyectos que todo el mundo espera, proyectos con menor difusión, pero no por ello menos importantes. Proyectos que deberán brillar con proporción directa hacia lo que se espera de ellos, proyectos con previsión de arrasar a Avatar, e intentarlo con Star Wars: The Force Awakens en la escala hacia la película más taquillera de la historia. En definitiva, cantidad de películas dispuestas en orden cronológico para el disfrute de todo amante del celuloide.

A continuación, les dejamos el top diez de lo más esperado desde el 15 de enero, fecha en la que se estrenan tres de las películas más importantes de la temporada pasada; The Hateful Eight, The Danish Girl y Saul Fia (Son Of Saul).

10 - Un Monstruo Viene a Verme, J. A. Bayona

Protagonizada por Felicity Jones, Liam Neeson, Lewis MacDougall y Sigourney Weaver, entre otros, Un Monstruo Viene a Verme supondrá el regreso de Juan Antonio Bayona a la gran pantalla, tras su periplo televisivo con Penny Dreadful. Basada en la novela homónima de Patrick Ness, la película se adentra en la intimidad del cine fantástico, con un trama donde Connor, niño de 12 años, se verá obligado a cuidar de su madre, a superar sus miedos y fobias, a soportar la crueldad de su abuela, y todo ello con la ayuda de su peculiar monstruo. Con ella, Bayona completa su trilogía sobre las relaciones maternofiliales. El estreno se espera para octubre de este mismo año.

9 - Silence, Martin Scorsese

La religión se hace manifiesta en la filmografía de Martin Scorsese. Con Silence, el célebre director se sirve de Liam Neeson y Andrew Garfield para narrar una historia ambientada en el siglo XVII, una historia sobre el viaje que inician dos jóvenes jesuitas a Japón, en busca de un misionero, quien después de ver y vivir las atrocidades que el mundo oriental le reservaba a los cristianos, pierde la fe. Ambos tendrán que sobrevivir a la persecución y tratar de instaurar la fe perdida en un hombre a la deriva. Al igual que Bayona, Scorsese vuelve a la gran pantalla tras un viaje por el mundo televisivo con Vynil, basándose en una obra literaria, en este caso escrita por Shusaku Endo. El estreno no tiene fecha fijada, pero se espera que llegue después de verano.

Liam Neeson en una secuencia de 'Silence'. Foto: empiremagazine.com

8 - Snowden, Oliver Stone

Y si de adaptaciones literarias estamos hablando, Oliver Stone estrenará Snowden, thriller basado en Snowden Files: The Inside Story Of The World's Most Wanted Man (Luke Harding), que narra los acontecimientos que acompañaron la publicación, por parte de The Guardian, de los documentos clasificados que aportó Edward Snowden sobre el programa de vigilancia mundial de la NSA en 2013. Joseph Gordon-Levitt encarnará al ingeniero informático, y estará acompañado por Shailene Woodley, Nicholas Cage, Melissa Leo o Scott Eastwood, entre otros. El estreno, en Estados Unidos, está planeado para mayo de este mismo año.

7 - Hail, Caesar!, Ethan y Joel Coen

Escrita y dirigida por los hermanos Coen, Hail, Caesar! contará el secuestro de un famoso actor sumido en el rodaje de una superproducción del Hollywood de los años 50. En base de comedia, como acostumbran los cineastas, la obra estará encabezada por un reparto perfilado al estilo de la última película dirigida por Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Channing Tatum, Jonah Hill y Frances McDormand son los nombres que hacen de esta pieza una de las más esperadas por público y crítica. Con el tráiler disponible, Hail, Caesar! llegará a los cines el 19 de febrero.

6 - Julieta, Pedro Almodóvar

Según palabras del propio director, "Julieta supone un regreso al cine de mujeres, de grandes protagonistas femeninas, y un drama que pega muy duro". Lanzado el tráiler, Julieta se antoja como un nuevo acercamiento a la intimidad de personajes y situaciones perfiladas en un estilo similar al de Volver. 10 mujeres son las que participan en este nuevo filme de Almodóvar, 10 mujeres que demostraran su talento interpretativo, encabezadas por Emma Suárez, Adriana Ugarte e Inma Cuesta. El director se centra en las vicisitudes de una mujer que, durante 30 años, ha vivido la ausencia paulatina de personas importantes en su vida. Un regreso necesario después de desquilibrarse en su peculiar estilo narrativo con Los Amantes Pasajeros. El estreno en salas españolas será el 8 de abril.

5 - Inferno, Ron Howard

Siete años han pasado del estreno de Ángeles y Demonios, siete años donde Ron Howard ha estrenado tres películas (The Dilemma, Rush y In The Heart Of The Sea) y un documental (Made In America). El director estadounidense ha decidido lanzarse a explorar Inferno, cuarta obra de la saga literaria protagonizada por Robert Langdon y rubricada por Dan Brown. Habiendo dejado en el tintero El Símbolo Perdido, Howard tratará de establecer una conexión entre su última y nueva película dedicada a dicha saga para aunar en ella el libro olvidado. Esta vez, la trama estará basada en la simbología oculta en la Divina Comedia de Dante Alighieri, así como en los problemas de superpoblación mundial. Protagonizada por Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster y Omar Sy, el estreno llegará en octubre de 2016.

Tom Hanks y Felicity Jones durante el rodaje de 'Inferno'. Foto: theguardian.co.uk

4 - Free State Of Jones, Gary Ross

Gary Ross adapta la historia de Leonard Hartman, historia que narra cómo Newton Knight se unió a un grupo de soldados para crear su propio ejército confederado en la Guerra de Secesión, después de desertar el ejército confederado oficial. La formación de dicho ejercito resultó en un Estado propio conocido como "Free State Of Jones", Estado que Knight defendió contra los oficiales confederados hasta sus últimas consecuencias. Free State Of Jones está protagonizada por Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Keri Russell y Brad Carter, entre otros. Aunque todavía no goza de fecha confirmada, el estreno está programado para mediados de mayo.

3 - El Hombre de las Mil Caras, Alberto Rodríguez

Dos años después de triunfar con La Isla Mínima, su mejor película hasta la fecha, Alberto Rodríguez estrenará El Hombre de las Mil Caras, filme basado en el libro de Manuel Cerdán, un libro que se centra en la figura de Francisco Paesa, un ex-agente secreto del gobierno español, responsable de la operación contra ETA más importante de la historia, que se ve envuelto en un caso de extorsión en plena crisis de los GAL que le obliga a huir del país. A su vuelta y con la cuenta bancaria en números rojos se adentra en un caso de corrupción y blanqueo de dinero con la ayuda de Luis Roldán, Nieves Fernández Puerto y, su inseparable amigo, Jesús Camoes. Un thriller de espionaje y corrupción basado en hechos reales y protagonizado por José Coronado, Marta Etura, Eduard Fernández y Carlos Santos. Su estreno se espera para septiembre de este mismo año.

José Coronado, Eduard Fernández, Carlos Santos y Christian Stamm. Foto: rtve.es

2 - Weightless, Terrence Malick

El irreverente académico por excelencia, Terrence Malick, se rodea de un reparto sensacional, conformado por Michael Fassbender, Ryan Gosling, Cate Blanchett, Natalie Portman, Rooney Mara, Christian Bale y Benicio del Toro, para narrar una trama donde la obsesión, el drama romántico y la traición juegan un papel determinante en la relación de dos triángulos amorosos interrelacionados en torno al mundo musical de Austin, Texas. Su última pieza, Knight Of Cups, donde también contó con la participación de Natalie Portman y Christian Bale, suscitó la crítica de medios y público por, como acostumbra, un estilo que muy pocos son capaces de entender en su totalidad. Imágenes espectaculares en sintonía con un guión que declama poética y talento. Algo de lo que, todavía, no se podrá afirmar en Weightless. Aún sin fecha confirmada, llegará a las salas estadounidenses a finales de año.

Rooney Mara y Ryan Gosling durante el rodaje de Weightless. Foto: variety.com

1 - Batman Vs Superman: Dawn Of Justice, Zack Snyder

Y, como colofón a una temporada de estrenos marvelitas (y no marvelitas) dedicados a los superhéroes que, aún, están en las sombras cinematográficas, aparece la nueva obra de Zack Snyder. Batman Vs Superman: Dawn Of Justice, protagonizada por Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal Gadot y Jesse Eisenberg, entre otros, narrará el debate generado en torno a la sociedad mundial cuando el líder de Gotham City se entromete en la política de actuación de un Superman del que no se ha perdido la capacidad de preveer cuándo y cómo actuará. Ante la disyuntiva presentada, un nuevo villano aprovechará para poner en jaque la existencia de la humanidad. Obligados a unir sus poderes, pero con un ojo en la retaguardia, los superhérores se ayudarán de Wonder Woman, Flash y Aquaman para derrocar a la nueva amenaza e instaurar, de nuevo, la paz mundial. La cinta llegará a las salas el 23 de marzo de este mismo año.