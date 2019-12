Entrevista. MrGranBomba: "Hasta el principio del 2015 no comencé a tener fama en YouTube"

MrGranBomba, nombre ficticio del entrevistado, es un youtuber de 19 años que suele subir una broma con cámara oculta a su canal de YouTube una vez por semana. Cuenta con casi 300.000 subscriptores, y su canal es uno de los referentes si la gente desea ver bromas con cámara oculta.

El joven de Alicante, nos contó que comenzó con todo esto el 2011, pero que ha trabajado duro durante estos años para que se diera a conocer en toda España. Actualmente, su canal cuenta con casi 20.000.000 visualizaciones.

Pregunta: Lo primero, ¿qué tal se encuentra? ¿Cómo ha comenzado su 2016?

Respuesta: Pues la verdad es que ha empezado bien, con el canal más o menos como acabé en 2015, que la verdad es que en noviembre y diciembre tuve un gran ascenso de visitas, logrando 3.000.000 visualizaciones el propio mes (su media es de 2.000.000 visualizaciones por mes). Tenía una media de 1.000 subscriptores diarios, y queremos seguir el 2016 así, a tope.

P: ¿Quién es MrGranbomba?

R: Es un personaje creado de Sergio Soler, que va haciendo el tonto por la calle en algunos vídeos. Sobre todo es una persona que le gusta el cachondeo, reírse con y de la gente, pero ellos también se ríen. Principalmente le gustan las bromas y el humor.

P: ¿Cómo comenzó la idea de ser youtuber?

R: Me surgió a finales de 2011. Me compré una PlayStation3, y tenía pensado grabar y comentar las partidas que jugaba a los juegos de guerra, estuve un año con esto. Al pasar ese año, me aburría mucho ese contenido y decidí pasarme a otro contenido que en la comunidad de YouTube no subía apenas nadie. De hecho, cuando empecé yo, solo había un chico que subía bromas con cámaras ocultas, con una cierta regularidad de un vídeo por semana.

P: ¿Cuánto tiempo pasó para que lograse la fama?

R: Empecé a subir los vídeos en febrero del 2012 y hasta el principio del 2015 no comencé a tener fama.

P: El día que comenzó en YouTube, ¿esperaba llegar a tener casi 300.000 subscriptores?

R: No, no, para nada. De hecho yo subo los vídeos por entretenimiento, porque me gusta. Mi objetivo es poder entretener a la gente con mi contenido. Yo lo que buscaba era poder entretener a la gente en mi tiempo libre.

MrGranBomba en su 'estudio' | Imagen: Diario ABC

P: ¿Le quita tiempo este ‘hobby’ para los estudios? Porque aparte de grabar, tendrá que editar…

R: Claro, el trabajo de esto es durante la semana pensar en una idea para el vídeo, después llevarla a la calle y que salga bien, porque muchas veces no suele salir bien la broma. Y después, una vez que tenga grabado, tengo que editar el vídeo y demás. Mientras estoy editando ya estoy pensando en la próxima broma.

P: ¿Cómo lleva su familia esto del YouTube? ¿Les gusta su profesión?

R: La verdad es que lo llevan bastante bien, es una cosa divertida, para reírse. Y cuando voy por la calle con ellos me paran para pedirme una foto, y también me dicen las cosas que les gusta de mis vídeos y demás. Están bastante contentos.

P: Hablando de profesión… ¿Espera en un futuro dedicarse a esto, y vivir de YouTube?

R: Pues la verdad es que no lo sé, yo lo tengo ahí mientras estoy acabando un ciclo formativo de física deportiva, que empecé hace un par de años, y después llegarán las prácticas.

P: ¿Le gustaría ser un youtuber que casi no puede pisar la calle, como es el caso de ElRubius?

R: No, por favor (risas). Porque además esto de las bromas a veces me suele costar grabar a jóvenes de 18 o 20 años porque muchos me conocen. O sea que espero que no conozca mucha gente porque si no, no podría gastar las bromas a la gente (risas).

P: ¿Le suelen afectar las críticas negativas que recibe por su contenido?

R: La verdad es que me dan bastante igual, pero me fijo en las críticas positivas para aprender. Suelo leer todos los comentarios y de hecho de muchas críticas se aprende.

P: En cambio, las positivas serán un motivo para seguir con eso… ¿No?

R: Sí, claro. Si recibo apoyo me da más ganas de seguir con los vídeos.

P: Por lo que parece, le gusta el mundo del audiovisual… Porque aparte de grabar y editar los vídeos para sus subscriptores, suele acudir como fotógrafo a los partidos del Hércules.

R: Sí, así es. Colaboro con el diario ABC, ya que mi padre trabaja ahí. Y aparte de ese periódico, también trabajo para otra web, que se llama alicanteactualidad.com. Me gusta todo lo digital.