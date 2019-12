"History", el nostálgico hasta pronto de One Direction

“Es un trabajo en equipo entre los fans y nosotros”, esta frase dicha por Louis Tomlinson, componente de One Direction, hace bastante tiempo es la mejor descripción del videoclip de “History”, define la esencia de lo que los chicos quieren decir con la canción y mostrar con el vídeo. Es el final de una etapa, la despedida final a Zayn y el mensaje que llevan repitiendo desde que se anunció su break indefinido y que está incluido en la canción, “THIS IS NOT THE END” (“este no es el final”).

Es simple, pero a la vez tiene una gran carga emocional, de esas que pueden llegar a conmover incluso a quien no sea seguir asiduo de la banda. Un regalo perfecto para que todos sus seguidores pueden hacer más llevadero el break.

El vídeo es un montaje de cortos que recorre grandes momentos y grandes recuerdos de Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y, si también, Zayn Malik; mezclado con otro vídeo en el que los cuatro miembros actuales del grupo cantan directamente a la cámara. Empieza con el instante en que se formó el grupo en el X-Factor de Gran Bretaña en 2010 y recorre hasta su último concierto en Sheffield el pasado mes de octubre. Sus fans son una gran parte del vídeo, al igual que son una gran parte de su historia.

Cuando la canción, escrita por Liam y Louis, fue grabada para el álbum, Niall y el productor musical del grupo, Julian Bunetta, salieron del estudio y buscaron a algunas fans para ayudar con los coros en la grabación. En una entrevista a EW, Liam Payne admitió que fue idea suya y que era importante que las seguidoras participaran en esa canción en concreto porque había sido escrita para ellas a modo de agradecimiento por todo lo que habían hecho en los últimos cinco años. “Creo que era importante fueran parte de la mezcla, una buena forma de cerrar el disco”, ya que convenientemente es la última canción de la edición estándar de “Made in the A.M.”

También destaca la aparición de Zayn, que puede ser interpretada como una forma por parte del resto del grupo de decir que One Direction no hubiese sido lo mismo sin él y a la vez una forma de despedirse abiertamente del excomponente de la banda.

En el final se ve a los cuatro componentes actuales del grupo separarse en diferentes direcciones, cabeceándose adiós entre ellos. Un adiós que todos sus seguidores esperan que sea un hasta pronto, ya que, aunque gustan los chicos por separado, lo cierto es que cuando se juntan la magia se hace realidad.

Para terminar, hay que recuperar otra frase de Louis Tomlinson, que también podría describir el vídeo: "The boy band at my time were just normal guys but terrible terrible dancers..."

A continuación, el vídeo para todos aquellos que aún no lo hayan visto. Pero recordar, si sois seguidores del grupo… Tened los pañuelos preparados.