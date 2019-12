Simple Plan hace saltar y vibrar a Madrid

Había una gran expectativa entre los fans para volver a ver al exitoso grupo canadiense de pop-punk compuesto por Pierre Bouvier (cantante), Jeff Stinco (guitarra), Chuck Cormeau (batería), David Desrosiers (bajo) y Sébastien Lefebvre (guitarra). Simple Plan no tocaba en España desde 2012 y la espera se estaba haciendo larga, pero con la publicación de su nuevo disco, "Taking One For The Team", la semana pasada se venía una nueva gira que daba el pistoletazo de salida en la capital española.

Tantas eran las ganas de verles y lo más cerca posible que tres personas acamparon desde las 8 de la tarde del día anterior delante del Palacio de Vistalegre, para poder ser las primeras en entrar al concierto. El resto de seguidores empezaron a llegar a partir de las 3 o 4 de la madrugada y a las 10 la cola llegaba a la esquina del palacio de deportes. Los miembros fortunados del club de fans oficial (SPCrew) fueron los primeros en acceder al Arena sobre las 5:30 y disfrutaron de las dos canciones de la prueba de sonido y un meet&greet con los cinco componentes del grupo.

Antes de que comenzara el concierto hubo un pequeño contratiempo, los teloneros sufrieron un accidente con el autobús y en su lugar tocaron exclusivamente dos invitados especiales: Everlyn y Amélie. Sin embargo, la promotora del concierto, L.A. Rock Entertainment, ha confirmado a través de sus redes sociales que Ghost Town y The Bottom Line si abrirán en los directos de Bilbao y Barcelona.

Y a las 10:05 de la noche llegó el momento que todos estaban esperando, Simple Plan saltó al escenario entre luces rojas, humo y los primeros acordes de su nuevo single: “Opinion Overload”. Una canción cuyo sonido y letra recuerda mucho al estilo del grupo del año 2004 y al escucharla en directo te hace volver a tener 15 años.

Cuando llegaron a la tercera canción, “Jump”, el público estaba ya totalmente metido en el concierto y se veía a todos saltar y gritar mientras disfrutaban con la música y las diferentes bromas de la banda en el escenario. El tradicional “I’d Do Anything” sonó increíble en directo así como el segundo single del nuevo álbum “Boom”, que es una canción de amor pero con un gancho original y distinto.

Hacia la mitad del concierto cuando iban a tocar por primera vez en directo “Kiss Me Like Nobody Is Watching”, surgieron alguno problemas técnicos y tuvieron que improvisar cambiándola por una cover de “Uptown Funk” de Bruno Mars.

El momento playero de la noche llegó con “Summer Paradise”, con las primeras notas de la canción lanzaron al público pelotas hinchables de playa gigantes que estuvieron saltando de mano en mano durante toda la canción mientras la gente cantaba al ritmo que imponía el cantante principal, Pierre Bouvier.

A continuación fue el debut en directo de otra de las canciones de su quinto álbum: “Farewell”. Personalmente se trata de una de mis canciones favoritas de “Taking One For The Team”, es rápida y tiene un sonido ligeramente nuevo para el grupo. Seguida de la clásica “Crazy” que hizo a los fans volverse, tal y como indica su propio título, locos saltando al ritmo de la música.

El siguiente y último debut de una canción en directo anoche fue “Nostalgic”, que también lleva de vuelta a sus primeros años. Para que después llegara el momento álgido de la noche con “I’m Just a Kid” y “Shut Up”, seguido de “Perfect World”, con la que sorprendieron gratamente al público porque no la tocaban en directo desde abril de 2008.

Las dos últimas canciones fueron las de emocionarse. “This Song Saved My Life”, que habla del poder de la música para ayudar en momentos complicados. Y “Perfect” para cerrar el concierto, la primera mitad cantada en acústico por Pierre Bouvier mientras tocaba la guitarra y a partir de la mitad entró el resto de la banda.

En resumen, Simple Plan es uno de esos grupos a los que merece la pena ver en concierto. Tienen canciones con letras que llegan a la gente y un directo que te hace vibrar con los sonidos más estilo pop-punk y emocionarte con las más sentimentales. Saben hacer al público encontrar el punto intermedio justo de ambos sentimientos.

Su gira continua por España y tocarán mañana en Bilbao y pasado mañana en Barcelona, si tenéis la oportunidad de ir, no os van a defraudar igual que no me han defraudado a mi después de 12 años esperando para poder verles en directo.

Por último, os dejo los videos sacados en directo durante el concierto de "This Song Saved My Life" y "Perfect"

Setlist completo del concierto:

Opinion Overload Jet Lag Jump I’d Do Anything Boom The Rest of Us Welcome to My Life Your Love Is a Lie Uptown Funk (Bruno mars Cover, sustituyendo a “Kiss Me Like Nobody’s Watching por problemas técnicos) Can’t Keep My Hands Off You Summer Paradise Farewell Crazy Nostalogic I’m Just a Kid

Encore

16. Shut Up

17. Perfect World

18. This Song Saved My Life

19. Perfect