La música también triunfa en los Oscars 2016

La música juega un gran e imprescindible papel en cualquier película, aporta cosas que los diálogos no pueden expresar. Una película sin su banda sonora, no sería la misma y es por eso que cada año, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas premia a la Mejor Banda Sonora Original y a la Mejor Canción Original.

Este año, la música jugó un gran papel en la ceremonia y dejó muchos buenos momentos, al igual que, por una polémica, dio mucho de que hablar.

En primer lugar, el gran compositor italiano de 87 años, Ennio Morricone, recibió el Oscar a Mejor Banda Sonora Original por su gran trabajo en The Hateful Eight, el cual fue su primer Oscar por una composición en concreto, en lugar de por su trayectoria —ya que Morricone recibió el Oscar Honorífico en 2007—. El artista había sido nominado otras cinco veces a este premio por bandas sonoras de la altura de Days of Heaven, La misión o Los intocables de Eliott Ness, aunque tuvo que esperar a la sexta para conseguir el merecido galardón, más que el mismísimo Leonardo DiCaprio.

Otro de los momentos de la gala fue la actuación de Lady Gaga, nominada a Mejor Cancion Original por 'Til It Happens To You, del documental The Hunting Ground. La canción narra lo difícil que puede llegar a ser superar determinadas situaciones de la vida y en este caso, sobre lo dificil que es superar ser víctima de abuso sexual, que es de lo que trata el documental. Lady Gaga subió al escenario a 50 chicos y chicas que, como ella, han sufrido abuso sexual, y consigió así emocionar a gran parte del público, el cual no dudó en ponerse en pie y ovacionarla a lo grande.

Además de esta actuación, pudimos disfrutar de otros dos grandes músicos como son The Weeknd y Sam Smith, ambos también nominados a Mejor Canción Original. The Weeknd se fue a casa sin estatuilla pero hizo una gran actuación del tema Earned It de 50 Sombras de Grey, mientras que Sam Smith sí que se llevó la estatuilla a casa por Writings On The Wall, de la película Spectre. El cantante, tras su actuación, confesó que no le gustó como cantó: "Fue el peor momento de mi vida. Canté horrible. Odié cada minuto de mi presentación"; aun así consiguó el galardón y se lo dedicó a toda la comunidad LGTB.

Pero no solo son tres las canciones nominadas a Mejor Canción Original, y es aquí donde viene la polémica. Entre las otras dos canciones nominadas encontramos Manta Ray, del documental Racing Extinction, interpretada por Anohni, primera cantante transgénero en ser nominada a Mejor Canción Original. La artista no asistió a la ceremonia al no haber sido invitada a interpretar el tema durante la gala y como protesta por "un sistema de opresión social y reducción de oportunidades para los transexuales" en Estados Unidos, escribía Anohni. Sin embargo, la Academia dijo que no le propusieron interpretar el tema por ser "relativamente desconocida en Estados Unidos" y por "cuestiones de tiempo".

Además de esto, una pequeña parte de un Oscar se vino para España gracias a Nico Casal, un compositor gallego que puso la música a Stutterer, el ganador del Oscar a Mejor Cortometraje. El corto, según explicó Casal a EFE, lo hicieron entre cuatro amigos y "sin expectativas", pero parece ser que a los miembros de la Academia les gustó y mucho.