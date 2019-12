Entradas agotadas para James Bay en Madrid

James Bay acaba de ganar el BRIT Award al “British Male Solo Artist” y tan solo dos días después las entradas para el concierto de Madrid se habían agotado. Había ganas entre los españoles de poder ver a James Bay en directo y como cabeza de cartel y el reconocido premio británico de música ha aumentado las expectativas.

Este británico caracterizado por su largo pelo negro y su sombrero empieza su primera gira mundial para presentar su álbum debut, “Chaos and The Calm”, que salió al mercado en marzo del año pasado. Su tour contará con dos paradas en nuestro país; estará el día 11 de marzo en el Palacio Vistalegre de Madrid, concierto para el cual están totalmente agotadas las entradas, y el 12 en la Sala Razzmatazz de Barcelona como parte del festival Guitar Bcn 2016. Para los que aún no tengáis ticket y queráis ir a verle en directo en Barcelona las entradas están a la venta a través de Doctor Music y Ticketmaster.es, así como en las tiendas Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes. El precio de las mismas es de 30 euros más gastos de distribución.

Con su primer trabajo el veinteañero británico se ha colado en el top10 de las listas de iTunes de más de 50 países, incluido España en el que ha sido #6. Bay consigue lo que todos los cantautores buscan cuando escriben, expresar sentimientos complicados y difíciles de describir a través de los versos. Pone su propia alma en sus canciones y crea letras y melodías conmovedoras, que acompañadas de su desgarradora voz convierten a su disco en imprescindible de escuchar y a su directo en único.

La semana pasada, durante la gala de los BRITs 2016, James Bay fue uno de los cantantes que saltaron al escenario y lo hizo dos veces. La primera acompañando con la guitarra a Justin Bieber para cantar su último single “Love Yourself”. En una entrevista a Newsbeat, le preguntaron a James como acabó acompañando al cantante canadiense para su actuación y el británico respondió: “Es una muy buena pregunta. Le conocí a las cuatro de la mañana en una fiesta de los MTV EMA en Italia. Era muy bueno en la mesa de billar, y eso fue lo primero en lo que me fijé. Fue un chico encantador, y le he seguido viendo a él y a su manager en otros sitios a lo largo del año y cada vez se volvía más amistoso. Él estaba en el punto de mira para este show y necesitaba a un guitarrista así que fue como ¿te apetece hacerlo?”. Poco después volvió a salir a escena para deleitar a los asistentes con su éxito “Hold Back The River”.

A continuación, podéis encontrar el videoclip de su último single “If You Ever Want To Be In Love” y su actuación de “Hold Back The River” en los BRITs 2016: