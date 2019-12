Tráiler de 'Nina', el polémico biopic sobre el icono del soul

Tras esperar dos años guardada en un cajón, por fin hay tráiler y fecha de estreno para Nina, el biopic sobre la mítica cantante Nina Simone, protagonizado por Zoe Saldana.

La película analiza la vida de la también conocida como "suma sacerdotisa del soul", uno de los talentos más destacados del siglo XX, que supo combinar a la perfección una obra musical fascinante y un apasionado activismo político, en defensa de los derechos civiles. El filme se centra especialmente en su ascenso a la fama, su ocaso marcado por sus muchas adicciones y en la relación con Clifton Henderson, su manager. La cinta, dirigida por Cynthia Mort, cuenta también con David Oyelowo, Ella Thomas y Mike Epps.

Nina llega con polémica. La hija de la artista, Simone Kelly, no dio el visto bueno al proyecto. Una de las críticas principales fue la elección de Saldana, bastante mal recibida debido al color de su piel. La actriz de Avatar o Guardianes de la galaxia ha mostrado sobradamente su talento ante las cámaras, y su labor en la película ha recibido varios elogios, pero según muchos, no era la intérprete idónea, por su apariencia física, para dar vida a la cantante y pianista (en un primer momento, Mary J. Blige fue la elegida). De hecho, durante el rodaje, la actriz tuvo que oscurecer su tono de piel y usar una prótesis nasal para conseguir un mayor parecido con la legendaria artista.

A pesar de la buena pinta que tiene esta primer adelanto, la cinta no ha levantado demasiadas expectativas, e incluso la protagonista ha reconocido que el filme no ha sido editado como a ella le hubiese gustado, y que Nina merecía un mejor reconocimiento. Tal vez algo en la línea de What Happened, Miss Simone?, una obra, esta sí muy elogiada, producida por la hija de la cantante, que el año pasado consiguió ser nominada al Oscar al Mejor Documental.

Nina se estrena en las salas de cine estadoundienses el próximo 22 de abril, 13 años después de la muerte de la cantante. Aún no hay fecha confirmada para su llegada a España.

Los biopics musicales, de moda

Buen momento el que vive la música en lo que se refiere a su traslado a la gran pantalla. En los últimos meses, se han multiplicado los trabajos que homenajean a grandes figuras de la música. Sin ir más lejos, hoy se estrena en nuestro país Janis, biopic en clave documental sobre Janis Joplin. Además, varios proyectos de ficción llevarán a las salas a grandes nombres de la música: Tom Hiddleston interpretará en I Saw the Light al icono del country Hank Williams, Ethan Hawke será Chet Baker en Born To Be Blue y Don Cheadle dará vida al genio del jazz Miles Davis en Miles Ahead. Quien no podía faltar en esta nueva moda era obviamente Meryl Streep, que se meterá en la piel de Florence Foster Jenkins, apodada la peor soprano de la historia.

De actualidad está también Amy, el desgarrador documental sobre la autora de Back To Black que cuenta su trágica historia y que se alzó con el Oscar al Mejor Documental en la gala del pasado domingo.