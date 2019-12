El motivo de un Flash diferente

Muchos fans de la serie de CW The Flash se sintieron decepcionados cuando Zack Snyder fichó a Ezra Miller como el Corredor Escarlata. A pesar de la gran popularidad que ha tenido el actor Grant Gustin, Snyder cuenta en el Daily News que nunca consideró incorporarlo en el Universo Cinematrográfico de DC. ¿La razón? El tono de la serie y de La Liga de la Justicia no son los mismos.

"No pensé que encajase", cuenta Snyder. "Soy muy estricto con este universo y simplemente no veo una versión donde... ese tono no es nuestro mundo". Aunque, también el multiverso fue una de sus razones para dejar fuera a Gustin de las películas. "Incluso si Grant Gustin fuese mi chico favorito en el mundo, y fuese muy bueno, nosotros tenemos un compromiso con el multiverso, así que no es una cosa posible", concluye.

Miller también protagonizará una película en solitario de este superhéroe, que, después de leer todos los comentarios de Snyder, y con Seth Grahame-Smith en cabeza, no cabe duda de que tendrá un tono mucho más oscuro que el Barry Allen de la televisión.

Por el momento, lo veremos haciendo un pequeño cameo en la piel de Barry Allen en Batman v Superman: El amanecer de la Justicia este 23 de marzo, tal como explicó Deborah Snyder, mujer del director y productora del film. La película enfrentará a los superhéroes más emblemáticos de DC mientras una nueva amenaza pone a la humanidad en peligro. Henry Cavill volverá a meterse en la piel de Superman y Ben Affleck interpretará, por primera vez, a Batman. Ambos superhéroes tendrán la ayuda de Wonder Woman, a quien da vida Gal Gadot.

Además de este cambio de actores, también ha sonado muy fuerte la ausencia de Linterna Verde, que no aparecerá en esta primera entrega de la película. Sin embargo, no es un asunto tan cerrado como The Flash, ya que no se descarta que aparezca en futuras entregas: "Por ahora sentimos que hemos introducido el suficiente número de personajes, podríamos contar con Linterna Verde para introducirlo en La Liga de la Justicia. Parte 2 o incluso una película posterior".

Por el momento tendremos que estar atentos a la segunda temporada de The Flash en España y a la nueva película del Universo Cinematográfico de DC.