Gran cambio físico de Ezra Miller para ser The Flash

Los actores son siempre la cara visible del proyecto, por mucho trabajo que haya por detrás. De ahí que la elección del casting de una película sea una etapa tan crucial que marcará todos los posters, opiniones… todo tipo de recordatorio de un film. Más cruda es esta etapa cuando se trata de una adaptación de cómic. Personajes famosísimos (en su mayoría superhéroes) de los que todos tenemos una imagen gráfica y mental. Marvel dio en el clavo con sus vengadores, de tal manera que ahora no se puede pensar en Iron Man sin tener en mente a Robert Downey Jr., o quien no se imagina a Hugh Jackman cuando habla de Lobezno. DC está ya conformando su plantel de actores para la venidera liga de la justicia, y cada decisión que toma está siendo mirada por lupa por los fans, que saben que el estilo de héroes como Batman y Superman es algo crucial.

Cuando se anunció que el director y actor de la oscarizada Argo (2012) Ben Affleck sería el nuevo caballero oscuro, los fans

Ben Affleck demostrando su musculatura para ser Batman. Foto: Just Jared

estallaron en críticas y comparaciones con la alabada interpretación de Christian Bale. Sin embargo, en seguida Affleck se puso más que en forma para el papel y ahora mismo le están lloviendo los elogios. El público crítico la aparentemente pobre fuerza física de Gal Gadot cuando al actriz israelí de la saga Fast & Furious fue elegida como la nueva Wonder Woman. Meses después, su primera aparición en el cine ha levantado más alagos que cualquier otra aparición, ha finalizado el rodaje de su película en solitario y, además, ya ha anunciado la actriz que su personaje será fuerte e independiente, no como lo que estamos acostumbrados a ver en las películas comerciales de chico-salva-chica. Mención aparte merecería el caso de Jared Leto. El cantante del grupo de rock 30 Seconds To Mars tenía la difícil tarea de suceder al fallecido Heath Ledger en el papel del Joker. A juzgar por las primeras imágenes de su personaje y los múltiples rumores del rodaje, Leto no va a dejar indiferente a nadie.

Y después de tantos héroes y villanos, toca uno de los casos más polémicos y particulares: The Flash. DC anunció que el joven actor de Las ventajas de ser un marginado (Stephen Chbosky, 2012) Ezra Miller se convertiría en el superhéroe más rápido del mundo. Un actor de veinte-pocos años que más allá de aquella película con Emma Watson, había tenido un intenso papel protagonista en Tenemos que hablar de Kevin (Lynne Ramsay, 2011). Pero, ¿por qué una joven promesa fue criticada por adquirir este papel?

Para empezar, el público ya tenía a su The Flash: Grant Gustin es

Grant Gustin como The Flash en la serie de TV de The CW. Foto: The Marysue

Barry Allen en la serie de TV sobre el superhéroe. Muchos fans tenían las esperanzas en que DC siguiera el ejemplo de Marvel y juntara los universos cinematográficos y televisivos. Sin embargo, recientemente el director de este comienzo del universo DC Zack Snyder alegó que los tonos de un universo y otro son muy distintos, por lo que no podrían juntar sus tramas. Otra gran crítica hacia el joven actor era su apariencia física un tanto escuálida para dar la talla de un superhéroe. Realmente, The Flash no tiene que ser el superhéroe más fuerte ya que su poder es la velocidad y no la súper-fuerza. Sin embargo, ¿no son ya archiconocidos los tremendos cambios físicos que un actor puede llevar a cabo por un papel?

Esta primera crítica de comparar universos es algo que quedará a la opinión de las masas una vez estrenada la película. Sin embargo, este segundo motivo de rechazo puede ir poco a poco descartándose, ya que Miller sorprendió a todo el mundo con su apariencia física en la premiere de Batman V Superman: El Amanecer de la Justicia (Zack Snyder, 2016) el pasado martes 22 de marzo. El actor se ha desprendido de su característica (y a la vez criticada para el papel) larga melena de pelo, y realmente ha conseguido ganar cierta masa muscular en comparación con su apariencia en anteriores eventos y películas. Está en proceso de lograr una buena encarnación del superhéroe más veloz.

Ezra Miller sorprende con su cambio físico en la premiere. Foto: Antena 3

Esta apariencia no debe ser tan sorprendente para todos aquellos que hayan ido ya a ver la nueva película de DC, donde (entre otros justicieros) The Flash tiene una breve aparición. A pesar de todas las críticas y polémicas que haya podido recibir, lo cierto es que el enfrentamiento de Batman y Superman está batiendo records de taquilla.

Si todo sigue así, la primera película de La Liga de la Justica que empezará a rodarse el próximo 11 de abril podría aspirar a ser un bombazo de la talla de Los Vengadores (Josh Whedon, 2012). En esta gran reunión de superhéroes que llegará a los cines en 2017, podremos ver por fin a Ezra Miller como The Flash durante mucho más tiempo en pantalla. Para seguir dando pistas sobre la aparición de Miller con todo el plantel de héroes de DC, hace poco pudimos una fotografía del director Zack Snyder con Jason Momoa (Aquaman) en el set de rodaje, rodeados de varios trajes de justicieros.

Director y actor de "La Liga de la Justicia: Parte 1" en el set de rodaje. Foto: Batman News

A The Flash y todos los héroes vistos en Batman V Superman, hay que sumar a la recientemente incorporada Amber Heard en el papel de Mera, reina del mar y mujer de Aquaman. ¿Tendrá DC guardado algún justiciero más para presentar al gran público? Si es así, sin duda que tendrá que pasar la prueba de fuego que todos han sufrido, y que Miller está intentando solventar. Si todavía quedan dudas sobre su talento actoral, aquí está el tráiler de su papel más alabado hasta la fecha: el del hermano del personaje de Emma Watson en Las ventajas de ser un marginado.