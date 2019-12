Guía de la fiesta del cine: cómo funciona y qué ver.

La taquilla de cine española está de capa caída. Es extraño comenzar un artículo de la fiesta del cine con esta afirmación, pero es que el éxito de esta puede encontrarse mayoritariamente las razones de aquella afirmación. Mucha gente no va al cine quejándose de los altos precios, y hasta los propios artistas (actores, directores…) se quejan del excesivo IVA cultural. Algunos alegarán que el problema es la calidad de las películas, pero ¿qué pasaría si el precio dejara de ser un inconveniente? ¿Realmente la calidad de los film seguiría echando atrás a los espectadores? Los datos de las pasadas fiestas del cine demuestran que no. Tres días laborales (no en fin de semana) que el pasado noviembre reunieron a más de dos millones de españoles en las salas de cine de toda España. Todo por bajar el

precio. Desde luego que no se podría mantener siempre un precio tan bajo como el que ofrece esta iniciativa, ya que no saldría rentable producir y distribuir, pero tampoco se puede afirmar que el público español no quiera cine. El pasado noviembre 358 cines españoles ofrecieron un total de 3053 pantallas para proyectar grandes películas como lo nuevo de Ridley Scott (Marte) o de Alex de la Iglesia (Mi gran noche). Así pues, llegados a esta nueva edición, la primera de 2016, toca preguntarse, ¿qué ofrecerá la cartelera estos 3 días de entradas a precio reducido? Antes de pasar a considerarlas brevemente todas (clasificándolas por géneros, para hacer más fácil la elección), son necesarios algunos apuntes para que ningún espectador neófito o más experimentado se líe con la mecánica de la fiesta.

¿Qué es? La Fiesta del Cine es una iniciativa organizada dos veces al año (otoño y primavera, normalmente en abril/mayo y octubre/noviembre) que ofrece durante 3 días (o hasta 4 en 2015) entradas al precio reducido de 2.90€. Durante esos días, en los cines adscritos a la promoción, toda sesión para la película y cine que sea mantiene ese precio. La promoción corre a cargo de las federaciones de productores (FAPAE), distribuidores (FEDICINE) y exhibidores (FECE) y del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), que desde 2009 vienen defendiendo año tras año el cine en las salas como una oferta cultural para todos y asequible. Además, este año cuenta con la colaboración una vez más de Fotogramas, Cinerama, Entradas.com, Ticketmaster, 014DS, Discine y Movierecord.

¿Cómo funciona? Hay que tener cuidado porque, en muchos casos, la fiesta no es simplemente ir el mismo día a la taquilla 20 minutos, comprar la entrada y ya está, como de costumbre. Para empezar, hay que asegurarse de las salas de cine que están adheridas a la promoción. Suelen ser casi todas, ya que fue en sus primeras ediciones cuando faltaban muchas salas por sumarse, pero con el progresivo éxito edición tras edición, los cines no han dudado en participar. Sin embargo, nunca está más de consultar si tu cine más cercano está inscrito, o si debes probar en otro (algunos cines más pequeños e independientes no suelen apuntarse). También hay que

obtener una acreditación con tus datos para poder participar. En la misma web de la fiesta del cine, hay que rellenar un formulario y al instante se generará en pdf la acreditación, que puedes llevar impresa o en el móvil. Eso sí, hay que decir que normalmente la principal función de la acreditación es llevar el recuento de la gente que ha participado. Es importante para que la fiesta del cine se considere como un éxito, pero en la mayoría de cines tampoco será un gran drama si alguien se ha olvidado la acreditación (además, a la hora de comprarlas por Internet, no se requiere la acreditación, y el precio es igual, 2.90€). Aunque sea un precio estándar, cada cine tiene sus propias reglas, y es posible que algunos cobren el suplemento particular de la sesión (3D, VIP…). Sin embargo, la mayoría suelen obviar este suplemento y dejar el precio como el ya establecido, como por ejemplo la cadena de cines Kinépolis, que ya ha confirmado que no cobrarán ningún tipo de suplemento en ninguna sesión.

¿Cómo saco las entradas? Hasta hace algunas ediciones, la taquilla era la única manera, y si uno quería evitar las colas, tenía que ir horas o días antes; sin embargo, en las últimas ediciones también se pueden sacar las entradas por Internet. Desde el domingo de

antes día 8, la mayoría de los cines pondrán a la venta las entradas para las películas durante esos 3 días. ¿Habrá suplemento? Lo más común es que no, como ya se ha comentado antes, pero cada cine es un mundo (de fantasía, pero también de reglamentos). ¿Es muy arriesgado ir el mismo día algo antes de la hora del pase? El primer día no mucho. El mayor problema viene con los siguientes días, cuando la gente ya ha ido a los cines, y aquellos que recelan de comprarlas por Internet han aprovechado y las han sacado allí mismo. Día tras día de la fiesta suele acumularse más gente, por lo que el primero se puede ir un rato antes y sacarlas, pero en los siguientes días ya es más probable quedarse sin entradas, aún yendo hora y media antes del pase. Internet es la herramienta más cómoda para comprar las entradas, pero si aún así alguien se opone, lo mejor es aprovechar y el día que se vaya a ver una película comprar las entradas para los siguientes días. Estos son solo algunos consejos, pero la página oficila d ela fiesta del cine ofrece respuestas a las preguntas más frecuentes de los espectadores.

¿Qué ver? Una vez hechas todas las consideraciones, llega la mayor decisión: qué películas elegir. Desde luego que la variedad es bastante considerable, aún cuando la fiesta del cine suele celebrarse de lunes a miércoles (a principio de semana, cuando la gente menos va al cine) tras un fin de semana de estrenos menos comerciales y aparentemente llamativos, ya que cualquier otra semana de estrenos se podría sostener “fácilmente” por sí sola. Así pues, aún recurriendo a los estrenos de la semana justo anterior (que en esta ocasión han sido muchos y muy variados), también se puede aprovechar para no dejar pasar algún estreno que se dejó atrás o repetir alguna película que merezca la pena volver a disfrutar en pantalla grande. Total, por 2.90€, es para ni pensárselo. Aún así, para los espectadores más selectivos y que no sepan cómo anda la cartelera actual, desde Cine VAVEL ofrecemos una guía con los títulos en cartelera, organizados por género y seleccionado la mejor opción de cada uno, hasta con un enlace a la crítica de algunas de las películas. Por si las palabras no fueran suficiente, y para hacerlo más fácil, con el título de cada film se incluirá un enlace al tráiler de la película, para que el ojo decida. ¿Preparado? Toma nota, y a disfrutar, que son solo 3 días.

Drama

Julieta. El cine español está muy presente en los grandes géneros para esta fiesta del cine, y además con propuestas de gran calidad y grandes nombres. En este caso, el de Almodóvar habla por sí solo. A pesar de no haber funcionado muy bien en taquilla, el nuevo drama de mujeres del manchego (con las magníficas y potentes Adriana Ugarte y Emma Suárez) ha convencido a la crítica por su tono íntimo y contenido donde el melodrama es palpable en cada fotograma. Con una historia dramática sobre el paso del tiempo y las madres, Almodóvar vuelve a sus orígenes. El gran drama del mes pasado, y la mejor elección en este género para la fiesta del cine.

El olivo. También desde España y con la firma de otro gran nombre, en este caso mujer. Iciar Bollaín vuelve con un cine simbólico y sentimental en una especie de road-movie donde una joven se embarca junto con su tío y un amigo en busca del olivo de su abuelo vendido contra su voluntad. Un largo viaje emocional con sentidas interpretaciones de la desconocida Anna Castillo y el consagrado Javier Gutiérrez.

Trumbo: la lista negra de Hollywood. Los más aficionados al cine y a la historia que carga con los años tienen una cita ineludible con este último resquicio de los Oscar de este año. Nominado a Mejor Actor, el protagonista de la serie Breaking Bad Bryan Cranston se mete en la piel del guionista Dalton Trumbo, quien fue acusado de comunista durante la época de la lista negra de Hollywood; sin embargo, ese boicot no le impidió firmar libretos tan épicos como el de Espartaco (Stanley Kubrick, 1960). Un magnífico drama basado en hechos reales con potentes líneas de diálogo.

Los milagros del cielo. Jennifer Garner es la cara más visible de este proyecto espiritual que cuenta la historia real de una niña que milagrosamente sobrevivió a un accidente y se le curó una grave enfermedad que tenía. Un drama más llevadero que no es tan intenso pero sí agradable de ver.

Western

La Venganza de Jane. El gran género del Hollywood clásico sigue ofreciendo de vez en cuando productos realmente atractivos. Tras varios conflictos de gestación, ya está aquí el western de venganza con unos salvajes Natalie Portman y Joel Edgerton al frente de un film que, en contra de los estereotipos, es protagonizado por una mujer en busca de venganza por el asesinato de su marido. Equipo actual para contar una vieja historia del oeste a la nueva usanza.

Comedia

Kiki: el amor se hace. Ya es la comedia española del mes pasado (y de lo que llevamos de años). Paco León es todo un artista en potencia delante y detrás de las cámaras, y así lo demuestra en esta película que explora las diversas filias sexuales a través de las historias de varias parejas. Un gran reparto que sabe encontrar el tono de la comedia y una manera tan particular de afrontar un tema tan taboo, hacen de este film una gran opción para la fiesta del cine.

La noche que mi madre mató a mi padre. Presentada con éxito de crítica en el pasado festival de Málaga, esta comedia juega en otra liga muy distinta. Como si de un teatro se tratase, la puesta en escena y las grandes interpretaciones de un magnífico reparto son los pilares sobre los que se fundamenta esta historia sobre una cena entre varias personalidades del cine tratando de convencer a un actor para un papel. Todo ello se enredará entre inseguridades, temores, coqueteos, y un hecho inesperado.

Nacida para ganar. Una comedia más cercana a lo que estamos acostumbrados, pero con 3 nombres para no parar de reir: Alexandra Jiménez, Cristina Castaño (recientemente salida de La que se avecina) y Victoria Abril. Esta primera es una mujer cansada de su vida tan rutinaria que se embarca en un proyecto para hacerse rica gracias a su triunfadora amiga. Desde el consumismo tan actual, surge esta comedia muy ligada a nuestro tiempo.

Feliz día de la madre. El título es la mejor descripción del nuevo film de Garry Marshall, como ya lo eran Historias de San Valentín y Noche de Fin de Año. En este caso, no hay tantas caras conocidas, pero desde luego que son más que famosas: Julia Roberts, Jennifer Anniston y Kate Hudson. Ellas son el mayor reclamo de una película (como aquellas otras dos) de historias entrelazadas en una festividad conocida con varios dramas personales a resolver con una moraleja muy sentimental.

Infiltrados en Miami. Ice Cube y Kevin Hart vuelven a esta secuela con el mismo tono de comedia policíaca de acción. Estos compañeros con mucha química y relaciones familiares entrelazadas, se verán envueltos en la caza de un peligroso criminal, siempre con muchos gags y puntos de comedia.

Tini: el gran cambio de Violetta. Los seguidores de la serie de TV Violetta podrán disfrutar en esta fiesta del cine de la primera adaptación cinematográfica de la serie, más allá de un concierto filmado. En ella, su protagonista se apartará de todo el estrés y conciertos para buscarse a sí misma en una pequeña isla de Italia, donde vivirá el amor entre dos elecciones posibles.

Acción

Objetivo: Londres. Gerard Butler reparte acción a diestro y siniestro, en un film que no da ni un solo respiro. Un ataque masivo a los jefes de estado mundiales desencadena una yincana de peleas, explosiones y persecuciones por todo Londres donde el agente Mike Banning tendrá que poner a salvo al presidente de los EEUU. Si se busca acción a saco, bien filmada, sabiendo lo que se va a encontrar, esta es la mejor película para disfrutar en pantalla grande.

Triple 9. Un reparto de lujo (Kate Winslet de villana, Woody Harrelson, Casey Affleck…) presenta una historia policiaca con corrupción, persecuciones, disparos, y acción, mucha acción. Los Ángeles es la localización de una película que ofrece mucho y que hará más que entretener.

Ciencia Ficción

Batman V Superman. Con mucha relación con la acción se presentan las 3 propuestas de esta categoría. El primer enfrentamiento de superhéroes ha decepcionado en crítica y ha descendido mucho en taquilla, pero lo cierto es que visualmente (tanto por los efectos como por los superhéroes presentados), esta es una opción que se puede disfrutar y mucho en pantalla grande.

Capitán América: Civil War. Todo lo contrario que la anterior, el gran punto de inflexión el universo cinematográfico Marvel se ha consolidado como una de las mejores películas de la compañía. Un enfrentamiento que es real, una tensión palpable que estalla pero que tiene por detrás más motivos que una mera ley. Entre un gran debate moral, muchos vengadores, muchos efectos, muchas novedades, y muchas razones por las que ver (y re-ver) esta película en la fiesta del cine.

Las Cróncias de Blancanieves: El Cazador y la Reina del hielo. La historia de Blancanieves sin Blancanieves. Ahora es el cazador (Chris Hemsworth) el que se enfrentará a la malvada reina Ravena (Charlize Theron) y su hermana la reina del hielo (Emily Blunt), con la ayuda de una virtuosa guerrera (Jessica Chastain). Ver a este repartazo en acción con magia y espadas es un gran goce visual, aun cuando la película no sea una obra de arte.

Terror

El otro lado de la puerta. Realmente este es el género que más escasea en la fiesta del cine, y el único nombre más conocido ligado al proyecto es el de la esposa de Rick en la serie de TV The Walking Dead, Sarah Wayne Callies. Ella interpreta a una madre que ha perdido un hijo y que, intentando comunicarse con él, abre la puerta a un más allá terrorífico. Puede que no vaya a revolucionar el género, pero puede ser un producto apetecible para pasar un poco de miedo por 2.90€.

Thriller

Toro. Mario Casas, Luis Tosar y José Sacristán. ¿Hace falta algún motivo más para ir a ver lo nuevo de Kike Maíllo? Si es así, no hay más que fijarse en la más que atrayente trama de mafias, engaños y hermanos unidos, o en la gran dosis de acción que promete el film. Realmente lo tiene todo para ser una de las películas de la temporada, y de esta fiesta del cine también.

La punta del iceberg. Otra propuesta española, y más nombres de altura. Maribel Verdú y Fernando Cayo encabezan el reparto de un thriller que afronta el tema del empleo y las empresas desde una investigación de varios suicidios en una multinacional. La crítica ha salido satisfecha de este thriller laboral, destacando el gran trabajo de su protagonista.

Cegados por el sol. Otros cuatro grandes nombres, como los de Ralph Fiennes, Dakota Johnson (o Anastasia Steele), Tilda Swinton y Matthias Schoenaerts. Padre e hija, con ex mujer y joven amante forman este cuarteto de intrigas, relaciones amorosas y celos, con una historia compleja e impredecible.

Animación

El libro de la selva. La gran sensación visual de la temporada. Jon Favreau ha conseguido revivir el clásico con una factura visual impecable que hace entrar de lleno al espectador en la famosa selva. Además, un famosísimo reparto pone las voces a los icónicos animales, por lo que es más que recomendable su visionado en versión original. Y en 3D, por supuesto, pero por encima de todo en pantalla grande en esta fiesta del cine.

Ratchet & Clank. Los aficionados del videojuego en el que se basa la película disfrutarán como niños de esta película que cuenta los orígenes del equipo formado por un carismático zorro y un inteligente y pequeño robot. Ambos se embarcarán en una aventura espacial en contra de un tirano villano que trata de destruir el planeta Tenemule.