Ucrania se alza con Eurovisión 2016

Tras varios días de expectación, semifinales, ensayos y apuestas llegó el gran día: la final de Eurovisión 2016, que tuvo lugar en el Globe Arena de Estocolmo. España este año, se presentaba con un tema entero en inglés, por primera vez en la historia del país, "Say Yay!" el cual era interpretado por Barei. El idioma del tema abría las esperanzas de todos los eurofans españoles esperando porder alcanzar un hueco entre los mejores. La actuación llegó en el puesto 19, justo después de uno de los favoritos, Rusia. Barei salió al escenario con fuerza a defender su tema consiguiendo hacer bailar a todos los allí presentes y hacia presagiar lo mejor. De hecho, durante el tiempo de votaciones, España se colocaba entre el Top 5. Pero pronto se disiparon todas las esperanzas, Barei y su "Say Yay!" conseguía únicamente 77 puntos: 67 otorgados de parte de los jurados profesionales (12 puntos fueron de parte de Italia) y unos 10 puntos del televoto que sabían a muy poco después la gran actuación de la representante española. Así, España quedaba relegada a un 22 puesto que dejaba un mal sabor de boca.

La parte alta de la tabla quedaba así: Ucrania (con 534 puntos), Australia (con 511) y Rusia (con 491). Ucrania, ganadora del certamen, estaba representada por Jamala y su tema era "1944". La polémica acompañó a este tema durante toda la semana ya que éste trata de las deportaciones que realizó Stalin con los tártaros de Crimea en la década de los cuarenta y las normas de Eurovisión dictan que no se pueden presentar temas con contenido político. La cantante ucraniana se inspiró en la historia de su bisabuela la cual fue una de tantos que sufrieron esta situación. El tema estaba compuesto en inglés, con el estribillo en tártaro el cual contenía frases que la propia Jamala había escuchado de boca de su familia. En cuanto a la puesta en escena, estaba únicamente la intérprete con un juego de imágenes.

Por otra parte, Australia estuvo disputándose hasta el final el primer puesto, en unas emocionantes votaciones en las que se demostró que todo podía pasar en el último momento gracias a la contribución del voto de los espectadores. La candidatura australiana fue defendida por Dami Im con su tema "Sound of Silence". Además, Rusia principal favorita en todas las apuestas quedó en tercer puesto. El tema ruso estaba interpretado por Sergey Lazarev y se llamaba "You Are The Only One". Su puesta en escena estaba plagada de efectos especiales, jugando con una pantalla que tenía tras de él.

Otras actuaciones destacadas por diferentes razones a su posición en el ránking fueron: Georgia los cuales quedaron en el puesto 20 con 104 puntos, recibiendo 12 del jurado profesional de Reino Unido, la propuesta georgiana fue calificada de la más indie del festival y corrió a cargo del grupo Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz con un tema titulado "Midnight Gold" con, quizá, demasiados efectos visuales; Alemania cuya propuesta era de inspiración manga y les llevó al último puesto con solo 11 votos; Francia, los cuales se situaban entre los favoritos y se hicieron con un sexto puesto merecido aunque menos de lo esperado, su propuesta corría a cargo de Amir con "J'ai Cherché" un tema muy eurovisivo con mucha fuerza y ritmo; y por último Reino Unido, los cuales en los últimos años no salen bien parados en las votaciones, quedaron en la posición 24ª representados por Joe & Jake con "You're not Alone" una propuesta un poco adolescente que pareció no gustar mucho ni a espectadores ni a jurados profesionales.