The Weeknd y Adele triunfan en una gala de los Billboard Music Awards llena de emociones

Tras varias horas de alfombra rosa por la que desfilaron grandes artistas, tuvo comienzo una nueva edición de los Billboard Music Awards en el T-Mobile Arena de las Vegas, Estados Unidos. La cantante Ciara y el rapero Ludacris fueron los encargados de presentar una gala que no dejó indiferente a nadie.

Una renovada Britney Spears inauguró la noche con algunas de sus canciones de mayor éxito como Toxic o Work Bitch entre otras. Pero este no fue el único momento en el que la Princesa del Pop se convertía en protagonista, pues también se subió al escenario a recoger el premio Millennium, que supone un reconocimiento a sus logros y a su influencia dentro de la industria musical.

Britney Spears (Foto (sin efecto ): web billboard).

También subieron al escenario para hacer disfrutar de su música a todos los asistentes, artistas como Rihanna con su Love on the Brain, Kesha y Ben Folds cantando It Ain't Me Babe de Bob Dylan, Meghan Trainor, Fifht Harmony o Demi Lovato. Tampoco faltaron a la cita Ariana Grande que interpretó su éxito Dangerous Woman y su nuevo tema Into You, y Pink, que tras haber estado desaparecida temporalmente de los escenarios, se subió a interpretar Just Like Fire.

Asimismo, Celin Dion tampoco quiso perderse esta noche, y subió al escenario a cantar junto con una orquesta The Show Must Go On de The Queen. Pero sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes de la noche tuvo lugar cuando el hijo de la canadiense le entregó el premio al icono del año, reconocimiento que la artista recogió entre lágrimas dedicándoselo a su marido y a su hermano, fallecidos ambos el pasado mes de enero.

Celine Dion posando con su hijo y su premio. (Foto (sin efecto): web billboard).

Justin Bieber, que interpretó su exitoso Sorry y Company, se alzó con uno de los premios más importantes de los Billboard Music Awards, el de mejor artista masculino. A su vez Romeo Santos ganó el premio a mejor artista latino, David Guetta a mejor artista de dance o electrónica, One Direction a mejor duo o grupo, o Rihanna el premio al logro en las listas de popularidad de Billboard. Estos son solo algunos de los muchos premiados de la noche.

Sin embargo, hubo dos artistas que destacaron sobre todos los demás. El primero de ellos fue The Weeknd. El artista canadiense fue el gran triunfador de la noche alzándose entre otros con los premios a mejor canción R&B por The Hills, a mejor artista de R&B, y a mejor artista del Hot 100, entre otros. Este último premio se lo dedicó al gran Prince.

La segunda artista que sobresalió esa noche, por la cantidad de premios que recibió y por su ausencia, fue Adele. Premiada como mejor artista, mejor artista femenina y mejor álbum Billboard 200, entre otros, la cantante británica no pudo asistir a recoger sus galardones dado que se encuentra inmersa en su nueva gira. En esta misma gala, la artista estrenó su nuevo videoclip del tema Send My Love (To Your New Lover).

El broche final a una noche llena de galardones, emociones y grandes actuaciones lo puso Madonna rindiendo homenaje a Prince primero cantando Nothing Compares 2 U y después interpretando junto a Stevie Wonder Purple Rain. El cierre de los Billboard Music Awards no pudo estar más a la altura del evento.