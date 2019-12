Zayn Malik presenta “Like I Would, the Remixes!”

Tras la gran interpretación en directo de su nuevo single “Like I Would” en la final de la décima temporada de The Voice Reino Unido la semana pasada el cantante ha sacado a la luz una colección de siete remixes de la canción. “Like I Would, the Remixes”, incluye mezclas de White Panda, Lenno, Sharam Jey, Oliver Nelson, Dave Audé, Troyboi y Rytmeklubben.

El single ha sido reconocido mundialmente. La revista Vulture lo ha calificado como una canción que “está hecha para arrasar en las pistas de baile” y The Fader ha indicado que tiene “un estribillo que encaja perfectamente en la pista de baile”. Además la mencionada representación de Zayn durante la final de The Voice fue reconocida como una de las actuaciones destacadas de la noche por Billboard, quiénes además añadieron que “la estrella pop brilló con 'LIKE I WOULD”

El álbum debut de Zayn Malik se titula “Mind of Mine” y salió a la venta el pasado 25 de marzo, exactamente un año después de que el cantante anunciara que dejaba One Direction. En los dos meses que el disco lleva en el mercado ya ha conseguido varios records, ha convertido a su autor en el primer artista británico solista desde 2009 que debuta en el #1 con su primer álbum tanto en la lista Top 200 de Billboard en EEUU como los charts británicos. Además, su primer sencillo “Pillow Talk” se convirtió en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 en la semana de su debut y el video musical, que protagoniza junto a su novia la modelo Gigi Hadid, ya está cerca de los 500 millones de visitas en Youtube.

LIKE I WOULD The Remixes – Lista Completa de canciones:

1. The White Panda Remix

2. Lenno Remix

3. Sharam Jey Radio Mix

4. Oliver Nelson Remix

5. Dave Audé Radio Mix

6. Troyboi Remix

7. Rytmeklubben Remix