Tráiler de la nueva comedia 'Why him?'

¿Qué pasaría si tu hija saliese con un billonario tatuado de pies a cabeza? En Why him? tienes la respuesta. Y es que aquí llega el tráiler de esta nueva comedia producida por 20th Century Fox.

Está dirigida por John Hamburg de otras películas como Zoolander 2 y un reparto formado por actores como Megan Mullally (Hotel Transilvania 2 ), Griffin Gluck (Middle School: The Worst years of my life), Zack Pearlman (El becario), Keegan-Michael Key (Keanu) y Adam DeVine (Dando la nota: Aún más alto). Destaca Zoey Deutch (Todos queremos algo) que dará vida a la hija de Ned.

También, como ya dijimos en Cine VAVEL hace unos meses, encabezan el reparto James Franco y Bryan Cranston; dos actores que han dado vida a múltiples personajes destacables. Cranson como Walter White en la serie de televisión Breaking Bad o Hal Wilkerson en Malcolm y Franco como Harry Osborn en Spiderman.

En esta ocasión Cranston interpretará a Ned, un padre sobreprotector que aprovecha las vacaciones de Navidad para visitar a su hija en Stanford y de paso conocer a Laird (James Franco), su novio, quien se vuelve su peor pesadilla, pues a pesar de que es un millonario de Silicon Valley, es totalmente raro y no lo ve adecuado para su hija. Todo empeora cuando Ned descubre que el plan de Laird es pedirle matrimonio a su hija, algo que no está dispuesto a dejar que pase y se enfrascará en una rivalidad con el novio de su hija. Aunque el joven billonario no parará hasta conseguir llamarle "papá".

Why him? llega a la gran pantalla en España el próximo 11 de noviembre. En Estados Unidos un poco más tarde: el 25 de diciembre -sorpresa navideña-. Se espera gran cosa de este nuevo largometraje gracias a la aparición de dichos actores y a los resultados de otras películas dirigidas por Hamburg como Y entonces llegó ella. No te pierdas el tráiler.