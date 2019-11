Entrevista. Kimberley Tell: " Recomiendo 'La mina.The Night Watchman' a  los que quieran un buen mal rato"

Jack quiere demostrar a su mujer Alma que tras sus devaneos con las drogas y su paso por la cárcel es un hombre nuevo. Acepta sin rechistar la oferta de trabajo de su hermano mayor Mike, el predicador del pueblo: Jack será el nuevo vigilante nocturno de la vieja mina. Lo que ninguno sabe es que ese oscuro lugar guarda un profundo e inquietante secreto que llenará sus vidas de terror.

Este es el argumento de La Mina – The Night Watchman, la película dirigida por Miguel Ángel Jiménez que está protagonizada por Matt Horan, Kimberly Tell y Jimmy Shaw y que se podrá ver en los cines españoles a partir del 29 de julio.

Precisamente con su protagonista, la actriz Kimberley Tell, hemos tenido el placer de charlar días antes del estreno del largometraje en las salas.

Kimberley Tell es conocida en nuestro país principalmente por sus apariciones en numerosas series de televisión. Desde Velvet a Bucando el Norte, pasando por Olmos y Robles o Algo que celebrar. Ahora aterriza el 29 de julio en la gran pantalla para dar vida al personaje Alma en un thriller que no dejará indiferente.

Pregunta: ¿Cómo ha sido trabajar con un director como Miguel Ángel Jiménez que aunque puede ser desconocido para el gran público cuenta con bastante experiencia en el mundo audiovisual?

Respuesta: Tenía muchas ganas de trabajar con él porque había visto sus dos películas anteriores y me gustaba mucho su manera de contar las cosas, esa forma tan pausada.

A mí me sorprendió su manera de trabajar porque es un director que tiene muy clara la película en su cabeza, y eso hace que sea muy concreto a la hora de transmitir al actor lo que quiere. Por ejemplo a la hora de ensayar, era muy diferente a como estaba acostumbrada a hacerlo yo, desde la improvisación (no me refiero a guion), pero Miguel Angel tenía muy claro el ritmo, los movimientos, las pausas, miradas.. y esto para mí ha sido todo un reto, convertir en orgánico algo que no es tuyo.

P: ¿Cómo llegó el papel a ti?

R: Pues todo empezó gracias a que el guionista de la película, Luis Moya, también era guionista en la serie que acababa de rodar Algo que Celebrar y me recomendó para el papel. Luego pasé por un largo proceso de castings y realmente no me confirmaron oficialmente hasta semanas antes de rodar. Así que hasta el último momento no sabía si iba a hacerlo o no.

De hecho me enteré de que me habían dado el papel antes de la noticia oficial, porque me encontré con el ayudante de dirección en la terraza de un bar y me lo dijo! jaja

"Me interesó la historia tormentosa entre los tres personajes"

P: ¿Qué es lo que más te atrajo de la historia al leer el guion?

R: Me interesó sobre todo la incomodidad que transmitía el guion, la historia tormentosa entre esos tres personajes. Son personajes muy solitarios con sus propios conflictos internos, y me parecía interesante la relación entre los tres.

P: ¿Qué nos puedes contar de tu personaje? ¿Te costó interiorizar este papel?

R: Alma es una madre joven que ha vivido mucho para su edad. Una mujer independiente que ha aprendido a ser fuerte porque no le ha quedado otra. Una mujer que se ha cansado de esperar.

Lo que más me costó interiorizar podría decir que ese instinto maternal, porque no soy madre y no sé cómo es tener a alguien a tu cargo, hacerlo todo por esa persona. Y al final este es el motor que mueve a Alma y el causante de las decisiones que toma.

P: ¿Cómo ha sido compartir rodaje con un actor debutante como Matt Horan?

R: Pues ha estado muy bien. Matt es muy intuitivo y ha sabido hacerlo casi sin esfuerzo, además de que el personaje le venía como anillo al dedo.

"No veo películas de terror. Soy demasiado miedosa y verlas hace que me crezca la imaginación"

P: ¿Te ha recordado La Mina a alguna película de terror que te gustase especialmente?

R: La verdad es que no veo películas de terror. Soy demasiado miedosa y verlas solo hace que me crezca la imaginación, no podría estar sola en ningún momento!

P: Además, has participado junto a Matt en la creación de la BSO. ¿Cómo ha sido la experiencia de dar luz a la banda sonora en una película de este género donde se hace tan fundamental lo que se oye para potenciar lo que se ve?

R: La experiencia ha sido increíble. Yo personalmente solo aporto una canción propia, que escribí para ese momento concreto de la película. Tenía que cantarle una nana así que decidí escribir algo yo, y les pareció una buena idea. Luego hay otro momento que interpreto una canción de Hank Williams con Matt. Y la parte musical de la película es algo que me ha gustado mucho.

P: En España se te conoce sobre todo por tus papeles en series de televisión. ¿Has notado muchos cambios en los procesos de rodaje en tus primeras apariciones en cine con respecto a televisión?

R: Bueno, realmente tampoco noté tanto cambio a la hora de rodar porque en este proyecto también íbamos con mucha prisa, igual que en televisión. Aunque sí se notaba el esfuerzo y el cuidado que se ponía en los diferentes planos como por ejemplo, planos secuencias muy difíciles de rodar. También era la primera vez que me tocaba irme fuera a rodar y se crea un vínculo muy fuerte con los actores y el resto del equipo porque trabajas y vives juntos cada día durante un periodo más o menos largo.

P: ¿Por qué recomendarías a los espectadores que entrasen al cine a ver La mina?

R: Se lo recomiendo a todos los que les apetezca pasar un buen mal rato.

P: ¿Algún proyecto de futuro que nos puedas adelantar?

R: Todavía no. Hay cosas en el aire pero hasta que no sea todo más oficial no puedo adelantar nada…