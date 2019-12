La cineasta Ava DuVernay se convierte en la primera mujer afroamericana en dirigir una película de más de 100 millones de dólares. Después de que ésta ganase un premio Oscar y fuese nominada por la Academia gracias a Selma, ha conseguido acaparar el interés de varios proyectos de Hollywood como la película de superhéroes Pantera Negra o Jurassic World. Al final llevará al cine A Wrinkle in Time (Una arruga en el tiempo), un largometraje que prepara Disney basada en la serie Time Quartet de Madeleine L’Engle.

La adaptación de la novela de Madeleine L’Engle, escrita por Jennifer Lee (Frozen: El reino de hielo), recibió hace poco un incentivo fiscal para filmar en California. En la presentación se llegó a revelar que el presupuesto para dicha película excedía los 100 millones de dólares.

¿Cómo se llegó a este descubrimiento? La bloguear creadora de Women and Hollywood, Melissa Silverstein, hizo el descubrimiento. Y, ¿por qué es algo que cabe destacar? Cabe recordar que solo dos mujeres han llegado a dirigir una película de ficción con un presupuesto de más de 100 millones de dólares: Kathryn Bigelow fue la primera con el thriller K-19: The Widowmaker y Patty Jenkins con Wonder Woman el próximo año 2017.

DuVernay publicó en su cuenta de Twitter un agradecimiento a Disney por la oportunidad concebida y, además, expresó su sentimiento acerca de haber roto esta barrera ya que, según sus palabras, no es la primera mujer capacitada para ello. A fin de cuentas, sus declaraciones expresaban que las mujeres también pueden dirigir grandes producciones.

Thanx to this champion of women in Hollywood for making this "a thing." Always pushing for us. Hugs to you, @melsil. https://t.co/UMvSFFyrZD