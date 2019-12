Estrenos de la semana: 5 de agosto

Para esta semana las películas que se estrenan abarcan todos los géneros nuevamente, desde comedia hasta terror. Siete películas de países como España con La memoria del agua, Estados Unidos con Escuadrón Suicida o Alemania con Mi vida a los sesenta. Aquí tienes una pequeña cartelera de todas ellas para poder disfrutarlas desde hoy mismo.

Listado de películas:

Escuadrón Suicida

Qué bien sienta ser malo… Reúne a un equipo con los más peligrosos y encarcelados Súper Villanos, pon a su disposición el arsenal más poderoso del gobierno, y envíalos a una misión para derrotar a un ente enigmático e invencible. La oficial de inteligencia de EE.UU. Amanda Waller ha creado un grupo secreto que reúne a individuos diversos y despreciables que no tienen nada que perder, y que servirán perfectamente para la misión. Sin embargo, una vez se dan cuenta de que no habían sido escogidos para triunfar, sino por su evidente culpabilidad cuando fracasen de forma inevitable, ¿decidirá el Escuadrón Suicida morir en el intento o será un «sálvense quien pueda»?

Título: Escuadrón Suicida

Género: acción, aventura y fantasía

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: David Ayer

Reparto: Margot Robbie, Cara Delevingne, Ben Affleck, Scott Eastwood, Jared Leto, Will Smith, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Ike Barinholtz, Viola Davis, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Common, Jay Hernandez, Adam Beach, Alyssa Veniece, Karen Fukuhara, Jim Parrack, David Harbour, Kevin Kent, Ariane Bellamar, Amanda Brugel

Mascotas

En su quinta colaboración para una película de animación, Illumination Entertainment y Universal Pictures presentan Mascotas, una comedia acerca de lo que hacen nuestras mascotas cuando cerramos la puerta de casa para afrontar nuestra rutina diaria.

Título: Mascotas

Género: comedia animada

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Reparto: [Voces] Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Albert Brooks, Lake Bell, Dana Carvey, Hannibal Buress, Bobby Moynihan, Chris Renaud, Steve Coogan, Michael Beattie, Sandra Echeverría, Jaime Camil, Kiely Renaud, Bob Bergen, Jason Marsden, Jim Cummings, Mona Marshall, Brian T. Delaney, Laraine Newman

La memoria del agua

La última película de estos dos directores cuenta la historia de amor de una joven pareja que tras la muerte de su hijo lucha por mantener su relación. Este inmenso dolor los ha fracturado como pareja y a pesar de lo mucho que se quieren, no pueden sobreponerse a la inmensa pérdida.

Título: La memoria del agua

Género: drama romántico

Nacionalidad: Chile, España, Argentina, Alemania

Director: Matías Bize

Reparto: Elena Anaya, Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana, Sergio Hernández, Silvia Marty, Etienne Bobenrieth, Antonia Zegers, Pablo Cerda, Macarena Saquel, Verónica Intile, Alba Flores, María Ester Messina, Hernán Lacalle, Ricardo Alfonso Vergara, Maria Olga Matte

Mi vida a los sesenta

Mi vida a los sesenta narra la historia de Louise, una mujer de sesenta años muy afortunada en el terreno profesional, pero con muy mala suerte en el plano sentimental. Pasa las noches con su madre frente al televisor y siente que solo ella la quiere. Pero la vida de Louise da un giro el día en que recibe la jubilación anticipada, en contra de su voluntad. Debido a la gran cantidad de tiempo libre, decide tomar una decisión que cambiará su vida: quedarse embarazada y tener un bebé. Frans, también de sesenta años, es dueño de una galería y decide reiniciar su carrera profesional encontrando la próxima promesa del arte contemporáneo.

Obsesionado por la eterna juventud, sufre una lesión accidental en la columna vertebral, a causa del sexo salvaje que mantiene con su joven asistente. Louise conoce a Frans tras un encontronazo en el parque y se ve obligada a acompañarle al hospital de urgencias. Pronto descubrirá que el donante de esperma anónimo que hará su sueño realidad, es el periodista Max, hijo de Frans.

Título: Mi vida a los sesenta

Género: comedia romántica

Nacionalidad: Alemania

Director: Sigrid Hoerner

Reparto: Iris Berben, Edgar Selge, Carmen-Maja Antoni, Björn von der Wellen, Jördis Richter, Christoph Franken, Götz Schubert, Kirsten Block, Michael Gwisdek, Liliane Amuat, Jonathan Neo Völk, Max Wolter, William Mackenzie, Navid Navid, Stephan Grossmann, Arno Kempf, Sandra Kirschbaum, Tahmee Theiler

El verano de May

Una sofisticada neoyorquina que vuelve al hogar de su infancia en Amman, Jordania, con motivo de su boda. Poco después de reunirse con sus hermanas y sus padres divorciados, los innumerables conflictos familiares y culturales llevan a May a cuestionarse el gran paso que está a punto de dar.

Título: El verano de May

Género: comedia, drama

Nacionalidad: Estados Unidos, Jordania, Qatar

Director: Cherien Dabis

Reparto: Hiam Abbass, James Garson Chick, Cherien Dabis, Alaadin Khasawneh, Nadine Malouf, Elie Mitri, Ritu Singh Pande, Bill Pullman, Nasri Sayegh, Alia Shawkat, Alexander Siddig, Laith Soudani

Regreso a casa

La nueva película de Zhang Yimou se remonta a principios de los años setenta, donde Lu Yanshi se escapa de un campo de trabajo en un intento de volver con su familia, a la que lleva años sin ver. Su hija Lu Danyu intenta impedir el reencuentro por miedo a que afecte a su carrera como bailarina, y consigue que su padre y su madre no se vean. Unos años después, al final de la Revolución Cultural, Lu Yanshi por fin puede regresar a casa legalmente y reunirse con su familia. Pero no todo transcurre como espera. Su esposa Feng Wanyu ha estado enferma y no le reconoce. Sin embargo, no ha olvidado a su esposo, le recuerda tal como era en el pasado y espera su regreso.

Lu Yanshi se convierte en un extraño en el seno de su familia y decide resucitar el pasado con Feng Wanyu para que recupere la memoria.

Título: Regreso a casa

Género: drama

Nacionalidad: China

Director: Zhang Yimou

Reparto: Gong Li, Chen Daoming, Huiwen Zhang, Tao Guo, Ni Yan, Chun Li, Jia-yi Zhang, Peiqi Liu, Jiali Ding, Bai Qing Xin, Feng Zu, Xiaoyi Chen

Hello, my name is Doris

Después de toda una vida pasando desapercibida y siendo ignorada, la vida de Doris, una mujer entrada en años, da un vuelco cuando se enamora de un guapo compañero de trabajo mucho más joven que ella. Hello my name is Doris, es una ingeniosa comedia en la que un seminario de autoayuda inspira a la protagonista a dar una oportunidad al amor.

Cuando Doris Miller a John Fremont, el nuevo director de arte de su compañía, saltan chispas y, cuando empieza a aparecer en los lugares que frecuenta John, eclipsa a todos sus amigos de Williamsburg con su ecléctico vestuario vintage y su inocente e ingenuo entusiasmo por su club de tejer. Su nueva vida aporta a Doris una perspectiva emocionante, pero también le crea un distanciamiento con sus amigas de toda la vida y su familia, quienes piensan que está haciendo el ridículo por un chico al que dobla la edad. Por todo lo que se ha perdido en su vida, Doris deja las precauciones a un lado y decide seguir a su corazón por primera vez en su vida.

Título: Hello, my name is Doris

Género: comedia y drama romántico

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: Michael Showalter

Reparto: Sally Field, Edmund Lupinski, Norma Michaels, Stephen Root, Wendi McLendon-Covey, Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Rebecca Wisocky, Rich Sommer, Tyne Daly, Leilani Smith, Peter Gallagher, Susan Ziegler, Caroline Aaron, Elizabeth Reaser, Isabella Acres, Curran Connor, Natasha Lyonne, Michael Terra, Anna Akana