Entrevista. Alexandra Jiménez: "Que los niños te digan que eres Scarlet Overkill es genial"

Alexandra Jiménez es una de las actrices más reconocidas del cine español en los últimos años. Ha participado como actriz en más de una decena de películas y en este último año ha cosechado muchos éxitos en taquilla con Kiki: el amor se hace de Paco León.

Ahora, ha participado en el doblaje de Robinson: una aventura tropical. La nueva película de animación es una adaptación del cuento tradicional de Robinson Crusoe que llegará a las salas el 16 de septiembre. En ella, dobla a Kiki, un Martín Pescador hembra que gracias a la voz y el alma que le ha aportado Alexandra goza de una simpatía y bondad muy identificables.

Para hablarnos de su experiencia en el mundo del doblaje y de las principales características de Robinson, Alexandra Jiménez ha concedido una entrevista a Cine VAVEL días antes del estreno del filme en las salas.

Pregunta. ¿Cómo llegó al proyecto?

Respuesta. Pues me llamaron para ver si quería participar en el doblaje de uno de los personajes y por supuesto me lancé sin pensarlo porque esto de doblar animación me gusta mucho.

P. Supongo que poner alma a un pájaro no será fácil...

R. Hay una parte de trabajo que evidentemente tienes delante. Lo han formado perfectamente y ya puedes ver la personalidad que tiene el dibujo y a partir de ahí convertirlo en un personaje con muchísima identidad y tú evidentemente le tienes que poner la última pincelada, esa nota de color que es muy complicada porque lógicamente tienes que jugar a un mismo registro durante toda la película que no siempre coincide con el tuyo. Para mí en este caso era necesario hacer una voz mucho más aguda de la que yo tengo y crear el personaje desde ahí.

P. ¿Cómo ha sido el trabajo de Juan Logar en la dirección de doblaje?

R. Perfecto, la verdad es que te da unas directrices tan claras y te explica tan bien lo que hace falta o lo que sobra, dónde no estás llegando de una manera muy sencilla y muy rápida. Te genera una sensación de seguridad que la tienes que agradecer porque lógicamente aunque lo hayamos hecho en otras ocasiones, al menos hablo por mí, no es un trabajo que domines completamente. Tener un director como Juan es siempre de agradecer.

"Es un orgullo que los niños te digan que eres Scarlet Overkill"

P. Dobló también un personaje de Los Minions, ¿qué se siente al ser un trocito del interior de personajes que son idolatrados y queridos por los niños?

R. Es un orgullo la verdad, porque aparte de que es algo que a mí siempre me había apetecido mucho hacer, el tener la oportunidad ya es genial. Luego el saber que eso va a estar ahí siempre y que los niños que tienes alrededor, mis sobrinos, un montón de niños de amigos siempre te están recordando que eres Scarlet Overkill. Es genial.

P. ¿Hay algún parecido entre Alexandra y Kiki?

R. Pues sí, porque Kiki es un poco la voz de la conciencia de Mak. Está siempre recordando que las otras opciones no son tan buenas y que todo puede salir mal en un momento dado. Es muy tiquismiquis, muy perfeccionista. Pretende controlarlo todo hasta que las circunstancias le dejan claro que no puede controlarlo todo. En ese sentido me identifico bastante (ríe) he de decir.

Foto: Vértice Cine

"El trabajo de doblaje lo haces en la más absoluta soledad"

P. ¿Cómo ha sido lo de compartir doblaje con un crack de este ámbito como Carlos Latre?

R. Una gozada. El problema es que no hemos podido estar en la misma pecera juntos. Hemos tenido que doblar cada uno individualmente y es la única pena de hacer estas cosas. El trabajo de doblaje lo haces en la más absoluta soledad. Luego ya cuando ves todas las voces juntas y ves que todo ha salido tan bien es una maravilla. Es alucinante poder compartir película con alguien que tiene infinitos registros de voz. Yo no he conocido a nadie e imagino que ninguno de nosotros que tenga ese don magnífico que tiene él. Es apabullante.

P. ¿Resulta más complicado doblar que hablar delante del público en un monólogo para televisión?

R. Al final todo es difícil. Aquí lo divertido y lo diferente es que puedes hacer un montón de cosas que nadie sabe para lograr un resultado con tu voz y eso lo convierte en algo muy divertido porque de alguna manera juegas mucho más, te dejan jugar mucho más porque el cómo llegas tú a recrear ese voz nadie lo va a saber nunca. De repente te descubres haciendo un montón de posturas imposibles para lograr que tu voz sea más aguda o más grave o lo que necesites. Esto es algo que con una cámara delante no te puedes permitir. Pero difícil es todo siempre.

P. ¿Cuáles han sido sus referentes para abordar este doblaje?

R. Siempre hemos tenido las referencias en el caso de esta película del doblaje original. La tesitura que tenemos cada uno, los registros que vamos encontrando no tienen nada que ver con la voz de referencia que tienes. De alguna manera sí que te ayuda a entender cual es el camino que tienes que seguir para desarrollar ese personaje.

P. Viene de arrasar con Kiki, el amor se hace de Paco León, ahora dobla a un personaje que se llama Kiki. Parece que el nombre trae alegrías...

R. A ver (ríe), ojalá vaya de maravilla. Espero que sí porque la verdad es que es una película que está realizada increíble y que creo que puede gustar muchísimo a los niños y a los padres que quieran ir de la mano de sus niños y ser niños durante el tiempo que dura la peli.

P. Y recientemente ha arrasado en taquilla Mascotas, una película también de animales. Esto puede ayudar al impulso de la cinta en las salas, ¿no?

R. Pues si te digo la verdad no entiendo y creo que no llegaré a entender jamás que es lo que hace que algo funcione o no pero en cualquier caso confío en que va a ser una película que va a gustar mucho porque es preciosa. Es un relato de aventuras que a los 30 segundos ya te ha enganchado y te invita a vivir la aventura con todos los personajes