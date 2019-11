Entrevista. Joaquín Reyes: "Pensé en algún político español para preparar a Scrubby"

El miércoles Joaquín Reyes y Carlos Latre estuvieron como invitados en 'El Hormiguero' donde hablaron de Robinson: una aventura tropical, la nueva película de animación que han doblado junto a la actriz Alexandra Jiménez. Ambos, pasaron días antes por lo micrófonos de VAVEL para contarnos sus experiencias.

Joaquín es un actor, humorista y dibujante albaceteño. Debutó con La Hora Chanante y Muchachada Nui, programas en los que nos ha deleitado con sus grandísimas imitaciones manchegas en la sección de 'Celebrities' y 'Testimonios' o con sus historietas animadas como Super Ñoño, el superhéroe más blando que la mierda de pavo o Enjuto Mojamuto, quienes han acumulado a numerosos seguidores del humor chanante. Además, ha sido actor en numerosas series y películas y ha sido protagonista en una decena de formatos televisivos.

En la entrevista nos ha dado detalles de su personaje Scrubby una cabra a la que él define como algo mayor y despistada. Pero no solo ha hablado de la película, también nos habla de sus inicios, su amor por el mundo de la animación, el cual siente desde niño, y de los nuevos e interesantes proyectos que tiene en mente.

Pregunta. Para los seguidores chanantes no ha sido muy complicado reconocer a Joaquín Reyes en la película. Hemos podido reconocer a Onofre de Museo Coconut. ¿Tenía claro que voz iba a darle vida a Scrubby? Porque usted tiene un amplio registro.

Respuesta. ¡Vaya! Yo que creía que había puesto una voz irreconocible... Está bien que lo digas que tengo variedad, porque hay gente que dice que no tengo registros. Cuando vi la descripción del personaje yo ya tenía, más o menos, una idea. Y con el director pensamos que le iba a venir bien, porque es una cabra que está mayor y además le faltan dientes, con lo cual hicimos un Onofre un poco 'sopas'. Y la verdad es que esa voz ya la teníamos pensada desde el principio, además, le va muy bien al personaje, o sea que en ese sentido fue muy fácil el trabajo.

P. Vemos que Scrubby es una cabra algo despistada, está mayor, le faltan algunos dientes... ¿Se identifica en algo con su personaje?

R. Bueno, es una cosa que ya he dicho. ¿Por qué pensaron en mí para hacer de una cabra con gafas que no se entera de nada? Y luego por otra parte, sí que es un personaje que no se entera de nada pero tiene voluntad. Pensé en algún político español. Dije: mira como Rajoy, que no se entera de nada pero tiene voluntad.

P. No es la primera vez que dobla animación, hemos visto a algunos de su propia cosecha como Enjuto Mojamuto. Pero sí es su primera película de animación. ¿Cómo ha vivido la experiencia?

R. Es mi primera película de animación y estoy muy contento. La verdad es que me hizo mucha ilusión que pensaran en mí para poner una voz. Estaba contando los minutos. Digo, algún día llegará que doblaré una peli de animación. Me encanta el género de animación, consumo mucha animación y, es verdad que yo, en mis tiras animadas siempre había puesto la voz. Pero estos encargos, digamos que son más profesionales, a mi me sirven para aprender. A mi me encanta el doblaje y es una oportunidad para aprender. Así que me hizo mucha ilusión que pensaran en mi y aceptar el encargo.

P. ¿Qué le hizo querer dedicarse al mundo del humor y la animación?

R. Bueno, yo me dediqué al humor por casualidad. Yo siempre había sido el graciosillo de la clase y de mi pandilla de amigos, pero nunca pensé que me fuera a dedicar a esto profesionalmente, fue una suerte y, casi, una serie de casualidades. Y sobre la animación, pues a mi me encanta dibujar, siempre ha sido mi vocación y me han gustado los dibujos animados. A mi me hacía mucha ilusión hacer animación algún día. Lo que pasa que la animación cuando yo era pequeño era una cosa muy costosa y algo muy caro. Luego un amigo me enseñó el Flash por ejemplo y entonces empecé a hacer animación en el ordenador. Ya de ahí comencé a hacer mis primeros dibujos animados y eso, yo cuando los vi en la tele me hizo casi más ilusión que verme a mi. Me encanta la animación; de pequeño tenía, y de hecho tengo, un Cinexin que todavía funciona, me metía en una especie de armario que tenía en casa y allí empezaba a proyectar mis dibujos. Claro, ¿qué pasa? Que yo le ponía las voces y era un niño muy creativo con mucho mundo interior.

P. Ahora estará en cartelera como asesor del Ministro del Interior en Cuerpo de élite y de cabra con gafas en Robinson. Dos personajes algo dispares. ¿Cómo es interiorizar a un personaje de animación? En este caso solo se vale de la voz para expresar todo lo que quiere.

R. Sí es verdad. He tocado techo, porque mira soy un secretario de ministro y una cabra con gafas, ¿Qué me queda ya por hacer? Fíjate, no son muy parecidos porque la cabra tiene buen fondo. Bueno con la voz uno puede dar mucha información, de hecho con la voz no engañas. ¿No te ha pasado que llamas a un amigo y por la voz notas como está? La voz no se puede disimular. Con la voz tu puedes dar mucha información y eso es lo guay también. El personaje tiene su personalidad pero también hay que dotarlo de alma y un mal doblaje puede hacer que un personaje no funcione, por muy bien que esté animado.

P. ¿Qué es lo más complicado del proceso de rodaje en una película de animación?

R. Bueno, yo creo que técnicamente una película de animación es una cosa muy compleja y un proceso muy largo, el doblaje es casi lo más rápido. Lógicamente el doblaje es el final del proceso. Ellos trabajan con una voz de referencia para animar, pero luego tu al final le pones el colofón y es muy bonito, porque tu ya estás viendo el resultado de animación y eso también para el que está doblando, que todo esté terminado es muy importante. Que el personaje se mueva bien, que la animación sea bonita, que el entorno esté bien recreado, todo eso ayuda al doblador, es imprescindible diría yo.

P. El mes pasado se estrenó Mascotas, otra película de animación y animales que ha tenido bastante éxito en taquilla. ¿Cree que vendrá bien para que los espectadores se decanten también por Robinson, una aventura tropical?

R. Bueno yo creo que esta película, a mi personalmente me gusta, porque la historia está contada desde el punto de vista de los animales y eso es bonito. Son animales que reciben la visita de Robinson con una mezcla de miedo y recelo porque es un invasor, pero luego lo aceptan y lo ayudan, y ese es el mensaje más bonito de la peli, creo yo.

P. ¿ Tiene previstos más proyectos de animación?

R. Pues mira, he terminado ahora el doblaje de la sexta temporada de Robot Chicken, que es una serie de animación para adultos, ya habíamos doblado la temporada anterior con Ernesto Sevilla, Miguel Esteban, Carlos Areces, Cristina. Y, además, estoy escribiendo un largo de animación que espero que algún día se haga. Es muy bonito claro, pero a largo plazo.

P. Y por último, ¿qué le diría a los espectadores para que se animasen a ver la película?

R. Bueno, parece un tópico pero es una película muy divertida y yo creo que con un mensaje muy bonito y, vamos, yo fui con mis chiquillos que tienen siete y nueve años y mi sobrino Adrián de tres. A ellos les encantó. Si les gusta a esos tres niños con una edad tan distinta pues significa que la película está muy bien, ¿no? No se levantaron de su asiento.