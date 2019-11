Tom Odell estrena videoclip con un protagonista de excepción

El nuevo single de Tom Odell, sacado de "Wrong Crowd" es "Here I Am". El tema nos muestra un lado del artista británico, a quien algunos medios bautizaron como el heredero de Elton John, diferente al que estamos acostumbrados a ver. No es una canción romántica, si no que trata del proceso de ruptura ysu posterior recuperación tras una relación. Además, es un tema fresco que transmite mucha energía cumpliendo lo que el propio Odell afirmaba hace ya cuatro años: "Si mi música es triste, quiero que sea triste de verdad. Cuando es alegre, quiero que quien la escuche se sienta eufórico...Quiero que el disco exprese la intensidad de las emociones y sentimientos que vivimos a diario.” El vídeo está protagonizado por Kevin Spacey, actor, director y productor estadounidense ganador de dos premios Óscar; y dirigido por George Belfield. El vídeo transcurre en una escalera de pisos, en la que Spacey trata una y otra vez de entrar en una fiesta mientras se le niega continuamenete la posibilidad y alguien misterioso le hace seguir subiendo escaleras sin desistir en su fin de entrar en la fiesta.

"Wrong Crowd", que vio la luz el 10 de junio de este mismo año consiguió llegar al número dos en Reino Unido y posicionarse primero en otros cuatro países. Además, "Magnetised", el single principal del trabajo, ha conseguido más de ocho millones de veces en streaming.

El artista, que consiguió un Brits Critics' Choice en 2013 con su primer álbum, "Long Way Down", continua su gira por todo el mundo. Pasará por países como Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Francia entre otros. Pero hasta febrero Tom Odell no pasará por España donde tiene confirmadas dos fechas: el 17 tendrá lugar el concierto en Barcelona en la sala Razzmatazz y el 18 de ese mismo mes en Madrid en la sala But. Las entradas se pueden adquirir en livenation.es.