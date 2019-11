Niall Horan sorprende al mundo lanzando sin aviso su primer single como solista

Las grandes sorpresas son las que llegan de repente, las que no ves venir y eso es lo que Niall Horan ha hecho en el día de hoy. Mientras One Direction sigue en su prologado hiatus como grupo, el cantante irlandés ha impresionado a todos sus fans lanzado al mercado su primer single como solista, “This Town”, sin ningún tipo de promoción previa y sin avisar y ha sido todo un éxito. Hacia unos días había saltado el rumor de que Niall sacaría pronto su música a la luz, pero creo que nadie se esperaba que fuera tan repentino.

El cantante dio el anuncio a través de su cuenta Twitter, “he estado trabajando en el estudio, quería compartir esta canción que he escrito con vosotros. Muchas gracias por estar siempre ahí” y a continuación la canción se puso a disposición del público en las principales plataformas musicales como iTunes, Spotify o Apple Music. Además, en un comunicado oficial confirmó que había firmado con Capitol Records USA y agradeció a las Directioners por “todo el amor y apoyo recibido siempre” y añadió que estaba “deseando empezar esta siguiente parte del camino juntos”.

“This Town” fue compuesta por Niall Horan junto con Jamie Scott, Mike Needle y Daniel Bryer y producida por Greg Kurstin, quien ha trabajado con grandes estrellas del mundo del pop como Kylie Minogue, All Saints, Lily Allen, Adele o Kelly Clarkson. La letra de la canción habla de un amor del pasado, las cosas que no le pudo decir y el momento en el que entiendes que le has perdido para siempre; y el acompañamiento con la guitarra acústica la convierte en una balada romántica perfecta para tocar la fibra sensible de quienes la escuchen.

Además el cantante indicó que la canción está influenciada por Bob Dylan y Simon & Garfunkel y que no se trata de un reflejo completo del sonido de su primer trabajo en solitario. También confirmó que el álbum aún no está terminado y no tiene fecha de lanzamiento, “he escrito entre 15 y 20 canciones, así que tendré que empezar a elegir”.

Inmediatamente después del lanzamiento de la canción, Horan llamó al programa On Air con Ryan Seacrest de iHeart Radio para charlar sobre el significado de la canción que aparenta citar a una relación romántica previa. “Supongo que tiene un doble significado. Se trata de mi ciudad natal. Es divertido como las cosas nunca cambian en ese sitio, pero todo vuelve a ti cuando regresas a casa. Tiene un doble sentido y las personas que provienen de ciudades pequeñas lo entenderán”. Sobre el segundo significado mencionado, Horan indicó que puede ser una balada sobre encontrarse con alguien de tu pasado, “siempre hay una persona a la que terminas viendo solo cuando vuelves a casa”.

Sus compañeros de One Direction, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson, no tardaron en escribirle para felicitarle a través de las redes sociales y los tres coincidieron en que estaban orgullosos y que les encantaba el tema.

Para los que aún no hayáis escuchado la canción, os la dejamos a continuación con la recomendación de que os paréis a escuchar la letra y a disfrutar la música.

Y por último, la letra completa de "This Town":

[Verse 1]

Waking up to kiss you and nobody’s there

The smell of your perfume still stuck in the air

It’s hard

Yesterday I thought I saw your shadow running round

It’s funny how things never change in this old town

So far from the stars



[Pre-Chorus]

And I want to tell you everything

The words I never got to say the first time around

And I remember everything

From when we were the children playing in this fairground

Wish I was there with you now

[Chorus]

If the whole world was watching I’d still dance with you

Drive highways and byways to be there with you

Over and over the only truth

Everything comes back to you



[Verse 2]

I saw that you moved on with someone new

In the pub that we met he’s got his arms around you

It’s so hard

So hard



[Pre-Chorus]

And I want to tell you everything

The words I never got to say the first time around

And I remember everything

From when we were the children playing in this fairground

Wish I was there with you now



[Chorus]

Because if the whole world was watching I’d still dance with you

Drive highways and byways to be there with you

Over and over the only truth

Everything comes back to you

You still make me nervous when you walk in the room

Them butterflies they come alive when I’m next to you

Over and over the only truth

Everything comes back to you



[Bridge]

And I know that it’s wrong

That I can’t move on

But there’s something about you



[Chorus]

If the whole world was watching I’d still dance with you

Drive highways and byways to be there with you

Over and over the only truth

Everything comes back to you

You still make me nervous when you walk in the room

Them butterflies they come alive when I’m next to you

Over and over the only truth

Everything comes back to you

Everything comes back to you