John Legend estrena single, “Love Me Now”

John Legend ha dejado a un lado las especulaciones sobre su nuevo trabajo de estudio, ha confirmado que tiene un álbum de camino, que su título será “Darkness and Light” y que saldrá muy pronto a la venta, no se sabe la fecha exacta pero sí es seguro que será este año. Tras el gran éxito mundial de su álbum “Love in the Future”, que salió a la venta en 2013 y que incluye “All Of Me”, su primer single que se convirtió en número 1 en las listas, la espera de sus seguidores por escuchar nueva música no se va a hacer más de rogar.

Además, el cantante de R&B ha sorprendido con el lanzamiento de la canción romántica “Love Me Now” como primer single, que ya está disponible para la compra en las principales plataformas así como para su reproducción en Spotify y Apple Music.

“Cada vez que tengo que poner nombre a un disco suelo pensar en las letras de las canciones que significan algo para mí”, dijo Legend a la radio americana Fresh. “La oscuridad y la luz aparecen en varias de las canciones como una especie de tema. Lo que la oscuridad significa para mi… hay incertidumbre, hay problemas, hay cosas en este mundo que te hacen sentir que no están bien. Se ve una gran agitación en el mundo. Vemos gente que se esfuerza, gente que lucha. Y la luz es amor, es música, son las cosas que nos unen. Y por eso quería pensar sobre que significa encontrar esa luz en la oscuridad”.

“Darkness and Light”, primer álbum del norteamericano en tres años, cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Chance the Rapper, Blake Mills y Brittany Howard de Alabama Shakes, entre otros.

Letra completa de "Love Me Now"

Pulling me further

Further than I've been before

Making me stronger

Shaking me right to the core, oh

I don't know what's in the stars

Never heard it from above, the world isn't ours

But I know what's in my heart

If you ain't mine I'll be torn apart



I don't know who's gonna kiss you when I'm gone

So I'm gonna love you now, like it's all I have

I know it'll kill me when it's over

I don't wanna think about it, I want you to love me now



I don't know who's gonna kiss you when I'm gone

So I'm gonna love you now, like it's all I have

I know it'll kill me when it's over

I don't wanna think about it, I want you to love me now



(Love me now, love me now)

Oh, oh, love me now, oh, oh, oh, yeah

(Love me now, love me now)

Oh, I want you to love me now



Something inside us

Knows there's nothing guaranteed, yeah

Girl, I don't need you

To tell me that you'll never leave, no

When we've done all that we could

To turn darkness into light, turn evil to good

Even when we try so hard

For that perfect kind of love, it could all fall apart



And who's gonna kiss you when I'm gone?

Oh I'm gonna love you now, like it's all I have

And I know it'll kill me when it's over

I don't wanna think about it, I want you to love me now



(Love me now, love me now)

Oh, love me now, oh, oh, oh

Love me now

(Love me now, love me now)

Love me now



Oh I don't know how the years will go down, it's alright

Let's make the most of every moment tonight



I don't know who's gonna kiss you when I'm gone

So I'm gonna love you now, like it's all I have

I know it'll kill me when it's over

I don't wanna think about it, I want you to love me now



I don't know who's gonna kiss you when I'm gone

So I'm gonna love you now, like it's all I have

And I know it'll kill me when it's over

I don't wanna think about it, I just wanna love you now



(Love me now, love me now)

Oh, oh, love you now, oh, oh, oh

(Love me now, love me now)

Love you now

Oh, love you now, oh, oh, oh, oh