'Animales fantásticos y dónde encontrarlos' será una saga de 5 películas

Si creías que aquí terminaría este mundo mágico, no estabas en lo cierto. Después de toda la información sobre Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Warner Bros ha confirmado, a través de Twitter, que J. K. Rowling continuará la historia sobre dicha precuela de Harry Potter. La magia continúa durante un tiempo más con, exactamente, ¡cinco películas!

De momento se conocía una trilogía de la precuela prevista para las fechas 16 de noviembre de 2018 y el día 20 de noviembre de 2020, más el estreno que se está esperando. No obstante, parece ser que la fuerza que está teniendo la película entre los fans no frena las ganas de la escritora J. K. Rowling para dejar de escribir sobre este mundo.

. @jk_rowling has just confirmed the magic continues in a total of FIVE MOVIES! We can't wait! #FantasticBeasts

"Siempre supimos que iba a haber más de una película, y dijimos que una trilogía podía ser un punto clave. Pero he trazado las líneas del guión y estoy bastante segura de que van a ser cinco películas", comentó Rowling, tal y como recoge la BBC.

¿Qué se sabe nuevo hasta ahora? Se han revelado muy pocas cosas respecto a la nueva saga del mundo mágico, aunque sí que habrá cameos de personajes importantes como Glenn Greenwald y un joven Albus Dumbledore.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos sigue a Newt Scamander (Redmayne), un magizoólogo que llega a Nueva York con su vieja y confiable maleta llena de criaturas mágicas que ha ido recogiendo en sus viajes por el mundo. En esta nueva aventura, cuando su maleta se abra inesperadamente y los numerosos animales que porta en ella sean liberados, Newt descubrirá que la comunidad mágica americana se esconde temerosamente de los muggles (no-maj) y que la exposición de la magia en público tiene peores consecuencias que en Reino Unido.

I think, when you realise what story we're *really* telling, you'll understand that it can't possibly fit in one movie! https://t.co/xV5vYwCDdr