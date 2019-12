La redacción de CINE VAVEL comenta sus películas favoritas de terror para Halloween

Se acerca la noche de Halloween y por ello la redacción de CINE VAVEL ha querido hacer un artículo conjunto en el que cada redactor y redactora hace una recomendación de película de terror y/o suspense que le ha impactado a lo largo de su vida o que le ha causado más miedo en la butaca recientemente.

Si estás indeciso y no sabes qué película elegir para esta noche tan terrorífica, quizás te sirva alguna de las recomendaciones.

Expediente Warren I --> Por Inma Cuesta

Mi película de terror favorita y la que me marcó muchísimo es, sin duda, Expediente Warren. Podría referirme a ambas películas tanto la primera como la segunda, pero si tengo que hacer hincapié en alguna me quedaría con la primera. Yo me considero muy fan del género de terror y fantasía, de hecho siempre que puedo me gusta escribir sobre películas de este tipo. Expediente Warren es una película basada en hechos reales, un detalle, de los muchos con los que cuenta la cinta, que personalmente me llama mucho la atención.

La cinta narra uno de los casos llevados a cabo por el matrimonio Warren, un matrimonio de parapsicólogos que estudiaban, colaboraban y desmentían numerosos hechos paranormales que sucedían en distintas partes del mundo. El caso que estudian Ed y Loraine Warren, intepretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, les lleva a una granja de Estados Unidos habitada por la familia Perron quienes, desde que se mudaron allí, comenzaron a experimentar numerosos fenómenos paranormales, a estudiar el extenso historial de asesinatos y extrañas muertes que allí sucedieron. En concreto los fenómenos más agresivos los sufrió Caroline Perron, madre y esposa. Ella fue la persona que sufría numerosos ataques físicos por parte de un ente maligno, Batsheba, una mujer acusada de brujería y de ofrecer a su propio hijo en sacrificio al diablo. La cinta, dirigida por James Wan, está documentada de una manera excelente. De hecho, según confirman los propios familiares, existen muy pocos aspectos en la cinta que estén exagerando la historia original. Uno de estos detalles, y no entro en más porque sería hacer spoiler, es que la muñeca Anabel no es tan tenebrosa como la que aparece en la cinta, sino que es una simple, o no tanto, muñeca de trapo.

La guerra de los mundos --> Por Neila Gallego

¿Y si los extraterrestres llegasen al planeta Tierra? En 1938 ocurrió. Bueno algo parecido, pues antes de convertirse en película fue un guion de radio que la población estadounidense confundió con la realidad. Steven Spielberg consiguió una adaptación cinematográfica sensacional y bastante parecida al resultado en Estados Unidos.

La película cuenta con unas escenas emocionantes y claustrofóbicas. La música también es un factor importante, ya que únicamente aparece cuando salen los extraterrestres en acción. La guerra de los mundos es una película que no te deja escapar de la tensión hasta el último minuto. Tensión que también producirá la mirada de dichos extraterrestres, pues será fija en ti hasta acabar con ellos.

Expediente Warren 2: el caso Enfield --> Por Roberto Álvarez

Si la primera parte devolvía el cine de terror al lugar que se merece, esta confirma que el talento de James Wan no es flor de un día (algo que también intuímos con la saga Insidious). Aunque la película se excede en metraje y no es tan redonda como la primera, ahonda en la relación de los Warren proporcionándonos secuencias entre ellos (como la de la canción de Elvis) que llenan de matices esta historia y ofrecen un añadido para que la cinta no se convierta en una simple sucesión de sustos.

Además, escenas como el interrogatorio de espaldas que realiza Patrick Wilson aportan algo fresco y nuevo al manido lenguaje del cine de terror. Así como la escalofriante monja que aterroriza a Vera Farmiga en sus pesadillas, un personaje que probablemente se convierta en un nuevo icono dentro de este género.

Alien, el octavo pasajero --> Por Jose Ángel Torralbo

La nave Nostromo alberga una de las historias de terror extraterrestres más famosas de la historia del cine. Una joven Sigourney Weaver se embarca en un viaje intergalactica con una sospechosa criatura abordo. La tensión, los efectos especiales y la estética ochentera harán que el alien os salga del pecho, literalmente.

I am a ghost --> Por Adrián Martínez

Frente a la película de la que voy a escribir, solo un clásico me parecería mejor forma de empezar una jornada cinematográfica de Halloween. "I am a ghost" es una película de 2012 dirigida por un tal H.P. Mendoza. Tras pasar por diversos certámenes y festivales de cine (como el Festival de Cine de Gijón del año 2013), esta película se ha convertido en carne de listas de recomendaciones de Internet. En manos de los usuarios estará el darle mayor visibilidad o no. ¿Por qué considero que sí la debería tener?

Por su sorprendente economía audiovisual. Su narrativa, su estética, su uso de los espacios y su despliegue de medios malrolleros son, en apariencia, mínimos. Mendoza da la vuelta a tantísimas historias sobrenaturales, y se coloca en el lado contrario al que estamos acostumbrados. Con un planteamiento que podría dar para cortometraje, el director saca 70 minutos de intriga y extrañamiento, con un pulso difícil de mantener y una recta final escalofriante. Eso sí, es un experimento que requiere paciencia, puesto que son muchos los parámetros que se han cambiado, replanteado y cuestionado, con el fin de que la película aproveche nuestro desconcierto para golpearnos y sorprendernos.

No quiero desvelar absolutamente nada de la trama, y os animo a que no busquéis absolutamente nada sobre la película. Comparto vuestra cara de póker durante los primeros minutos de la película, pero la recompensa tiene todas las papeletas de no dejaros indiferentes. Eso sí, como maître de vuestro maratón de pelis de terror os aconsejo que, una vez acabada "I am a ghost", prosigáis con un festival de sangre, monstruos y/o vísceras.

La Mujer de Negro --> Por Rafael Jiménez

Realmente, no tenía muy buena pinta. Un joven actor recién salido de una franquicia, un director sin apenas recorrido, la típica historia de casas encantadas… y sobre todo, el tan actualmente desvalorado género del terror. Quizá habría que hacer una diferencia entre horror (sangre, vísceras, asesinatos, cuando los recursos determinan la historia) y el terror (tensión, pasarlo mal, quedarse pegado al asiento, silencios, cuando la historia determina los recursos). La mujer de negro es (de las mejores) de esta segunda opción.

No esperes ver un solo rayo de luz (física y metafóricamente) en toda la película. Viene pisando fuerte, y no quiere convertirse en el típico pasatiempo de los jóvenes, así que asegúrate de verla en un buen ambiente para meterte de lleno en la película. Bienvenido al terror clásico: chirridos de madera, sonidos extraños, luces que se apagan, cosas que no deberían estar ahí… todo al servicio de una maldición con una historia más que digna y, sí, atrevida. No tiene miedo a lanzarse, a matar y a ofrecer un final terrorífico digno de todo el metraje. Desde la experiencia, es una película con la que no querer mirar y no poder dejar de hacerlo, con la que tus manos sudarán y arrugarán tu camisa de la tensión que tendrás que soportar. Y entonces sí, vendrá el jumpscare (subida repentina del volumen coincidiendo con el susto), pero todo el camino es lo que realmente te helará. Bienvenido al mejor pasaje del terror para este Halloween.

No respires --> Por Carlos Martínez

Resulta curioso que la película de suspense y terror que más me haya impactado en los últimos años y más sensaciones me ha causado en la butaca de un cine no cuente con fantasmas y artificios especiales propios de este género.

En No respires, el miedo lo produce la propia psicología del ser humano. El propio mostruo que cada uno puede llevar en su interior ante determinadas situaciones, puede llegar a ser mucho más aterrador que cualquier historia de fantasmas y entes diabólicos. La sensación de agobio que produce este largometraje es realmente elevada y, sin duda, se trata de una buena producción para amenizar la noche del 31 de octubre.