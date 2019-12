Andrés Cabrera (Campeones): “Cada vez hay menos periodistas que sientan la profesión”

Andrés, ¿cómo nació Campeones?

Juan, Guille y yo teníamos una revista, Kaiser Magazine en la que teníamos diferentes funciones. Juan era el director y fundador, y Guille y yo éramos los redactores jefes. Hace tres años vimos que en Youtube había salidas y empezamos a grabarnos por nuestra cuenta en casa de Juan, pero quedaba muy cutre. Justo nos enteramos de que abría esta network (2btube) y mandamos un briefing con ideas y cosas que aportaríamos. Ellos nos pondrían la parte técnica y realizadores, y nosotros pondríamos los guiones, la parte original digamos. Es una coproducción.

¿Cómo os conocisteis?

Yo a Guille en la facultad, no iba a mi clase, pero me lo presentaron en plan "Mira, a este chico también le gusta mucho el fútbol internacional." Por aquel entonces yo tenía una web, A pie de pista, y escribía mis artículos y tal, y hable con Guille por si quería escribir conmigo. De eso hace ya cinco años. Juan ya tenía por su cuenta Kaiser Magazine, Guille le mandó el currículum, entró en Kaiser y a raíz de eso me recomendó para entrar.

En un principio cuando empezamos en Youtube, hacíamos Kaiser TV. Teníamos la web, podcast, revista, y esto era una rama más, en la que salíamos nosotros. ¿Qué pasó? Que al principio no conocíamos nada de Youtube y lo montamos como si fuera televisión. Hacíamos programas de media hora, y eso en Youtube no tiene éxito. Fuimos aprendiendo y así es como nació Campeones, con la ayuda de 2btube, si no hubiera sido imposible. Para nosotros era como una alternativa al periodismo tradicional, a ver si con esto podíamos dedicarnos a lo que nos gusta y ganar dinero con ello.

¿En que se diferencian los contenidos que hacéis ahora a los que hacíais en Kaiser?

Campeones busca llegar a un público más generalista, de manera que cualquier persona a la que le guste el fútbol se entretenga y lo pueda ver. Que aprendan, que sepan cosas nuevas, pero con un lenguaje para todo el mundo. Kaiser TV digamos que era más específico, más friqui.

¿Alguna vez habéis recibido presiones para no informar sobre un tema, o incentivos para tratar otros?

A ver, al final en Youtube se trabaja con marcas, y las marcas quieren más presencia, pero tenemos libertad editorial. Ellos quieren que salga más la marca, pero no se meten en el contenido, es decir, el contenido es nuestro. Se pacta previamente y si a la marca no le interesa, no participa y ya está. En cuanto al contenido no hemos tenido problema y yo creo que esa es la gran ventaja de Youtube, que al final no tienes a alguien, como en los medios tradicionales, que está por encima, que te censura. Tú eres el dueño del contenido. Nosotros somos los encargados de los guiones y 2btube tampoco se mete, es libertad plena. No buscamos hablar de lo que vende, si no hacer un contenido con el que la gente se lo pase bien.

A día de hoy, Campeones cuenta con más de 270.000 suscriptores y tenéis vídeos que superan los dos millones de reproducciones. ¿Cómo os sentís al saber que llegáis a tanta gente?

No acabo de asimilarlo, hace siete meses aún estaba en la facultad, de hecho, me falta el Trabajo de Fin de Grado. Es brutal, algo que no me esperaba cuando entré en Youtube. ¡Es que empezamos en febrero de 2015! Youtube a diferencia de la televisión, llega a todo el mundo, y nuestro éxito ha sido porque hemos conseguido llegar a Latinoamérica. Tenemos más suscriptores de México que españoles, muchos de Argentina, público chileno, colombiano... es una bestialidad. Si nos limitásemos a España quizá tuviéramos solo 60.000.

Los draw my life son vuestros vídeos más vistos, ¿crees que el éxito de Campeones hubiera sido el mismo sin ellos?

No. El primero que hicimos fue el de Messi, tratamos de empezar las secciones con personajes fuertes. Cuando mandamos el briefing teníamos unas veintidós ideas, algunas creíamos que podían ser más virales, otras menos... pero siempre hay que buscar ese plus para que te reconozcan. Pensábamos que esta sección podría serlo, pero no esperábamos tanto.

Vamos a hablar de periodismo deportivo, tú sueles ser muy crítico, afirmando que hay que acabar con el periodismo "de bufanda”. ¿Por qué crees que triunfa este tipo de prensa?

Creo que es culpa de ambas partes, de los periodistas y el consumidor, aunque el problema principal está en las redacciones. Cada vez hay menos gente que sienta la profesión. Algunos jefes de redacción no son ni siquiera periodistas, son gestores que buscan una rentabilidad económica. Por lo tanto, es mucho más fácil producir un producto de mierda, buscar algo sensacionalista que lo escribas en un momento, sin contrastar... El coste es mínimo y los beneficios son mucho mayores. Así pasa por ejemplo en televisión, es más barato tener una mesa de tertulianos que digan cualquier chorrada, que pagar a unos reporteros. El consumidor tiene parte de culpa porque cuanta más mierda le eches, más va a querer. Si no está acostumbrado a consumir un producto de calidad, no te lo va a pedir. Para mí los que hacen el Chiringuito y este tipo de programas son showmans, el problema es que se llaman a sí mismos periodistas. Si llamasen a cada cosa por su nombre no les criticaría, pero generan una imagen negativa de todos los periodistas.

¿Dónde te ves en un futuro?

¿Lo idílico? Dedicándome por y para Campeones. Con mi canal personal también, haciendo un contenido con el que me sienta contento y del que pueda vivir.