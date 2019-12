'Wonder Woman' estrena un segundo tráiler y nuevos pósters

Tras el estreno de Escuadrón Suicida, Wonder Woman es la nueva película del Universo Cinematográfico de DC. Dirigida por Patty Jenkins, se muestra hoy el nuevo tráiler de la película.

La cinta está protagonizada por Gal Gadot en el papel de Diana, personaje al que se conoció en Batman v Superman: El amanecer de la justicia. Ésta ha compartido en su cuenta de Twitter un adelanto del segundo tráiler en el que se anunció cuándo los fans de la superheroína de Themyscira podrían disfrutar del tráiler -que hoy mismo se ha publicado-. "¡Casi está aquí! ¡No puedo esperar a que veáis el nuevo tráiler de Wonder Woman cuando se estrene mañana!", escribía la actriz en su publicación.

It's almost here! Can’t wait for you to see our NEW #WonderWoman trailer when it debuts tomorrow! @WonderWomanFilm pic.twitter.com/xPX3WpuafM