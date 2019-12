ElectionDay : Donald Trump ha sido elegido presidente de los EEUU

8:35 - Actualización de resultados parciales #ElectionNight: Trump está liderando las elecciones con 197 electores a su favor, incrementando la brecha con Clinton debido al triunfo en el estado de Florida, el cual le facilitó 29 electores. La candidata del Partido Demócrata está detrás con 131 electores. Recordamos que se necesita llegar a 270 para ganar. Clinton suma 6 electores por el estado de Nevada pero sigue sin alcanzar a Donald Trump, quien está a 26 electores de ganar las elecciones. El Partido Republicano ganó en Pennsylvania, dejando a Trump a un Estado de alcanzar los 270 electores para consolidarse como el próximo primer mandatario estadounidense. Donald Trump gana las elecciones y será el próximo presidente de los Estados Unidos, tras ganar en Wisconsin. Republicanos 277 —Demócratas 218

3:06 - Por ahora, Trump aventaja por muy pocos votos a Clinton en Florida, Carolina del Norte, Virginia y Ohio, estados fundamentales para el republicano y que harían que la noche de la demócrata neoyorquina se alargara más de lo que esta hubiera querido.

2:41 - Clinton se hace con Carolina del Norte, Michigan, Ohio, que en principio iba a ser de Trump, y Connecticut. Virginia con la mitad del escrutinio parece afianzar el liderazgo de Trump.

2:12 - Paradojas de la vida: a la directora de campaña de Trump le preguntan qué le parece que Marco Rubio, a quien Donald arrasó en las primarias, esté ganando como senador en Florida mientras el candidato republicano pierde el estado. 16.000 votos diferencian ahora a ambos candidatos en este estado, ganando la demócrata con un 0'2% de diferencia. En el Senado de los 100 escaños hay 36 demócratas, 33 republicanos y 2 independiente. En el Congreso de los 435 hay 33 democratas y 36 republicanos. Minutos después solo 1.000 votos diferencian a ambos candidatos.

2:03 - En Florida, con el 75% escrutado, 100.000 votos separan a ambos candidatos. Aunque Clinton lleva más compromisarios ahora. Seis minutos después la diferencia era de 60.000 votos con el 78% escrutado.

1:53 - Trump parece que va a ganar Virginia con el 20% del voto escrutado. El magnate está rompiendo todos los esquemas sobre lo que esperábamos esta noche ganando swing states que todos creíamos perdidos para él y pudiéndose hacer con Florida.

1:45 - Salen los resultados en Carolina del Norte y Virginia, con los primeros datos de escrutinio se está decantando por el magnate republicano. Además, pueden ser estados muy importantes pues suman 28 compromisarios y estaban dudosos entre candidatos. Aunque mayoritariamente se creían decantados del lado demócrata, Trump está dándole la vuelta.

1:40 - Hay manifestaciones frente a las Oficinas Centrales de Clinton, las convocan un grupo de izquierdas que mayoritariamente la habotado pero protestan para hacer presión. Salen los resultados en Indiana y Kentucky, caen del lado republicano, Vermont es para Clinton. Florida está siendo reñida, actualmente van 48 demócratas contra 47 republicanos. Johnson y su 2% podría robarle a Trump la victoria sobre este estado.

22:42 – El candidato del Partido Republicano de EUA, Donald Trump, denunció en el registro de votantes del condado de Clark, en Nevada, a un punto de la votación en Las Vegas que, la semana pasada, pidió autorización para mantenerse abierto más tiempo y admitir a la gente que hacía fila para emitir su sufragio. Además, en una entrevista con periodistas de Fox, reportó problemas con algunas máquinas de votación en el país. Advirtió que las cabinas cambian votos a favor del Partido Demócrata.

22:14 – Aquí dejamos dos imágenes: la primera es un mapa de EEUU donde se muestra los estados que prohíben a sus ciudadanos que se tomen un selfie con el voto.

La segunda muestra las horas cuando en España se publicarán los resultados de las elecciones por estados. En amarillo se encuentran los swing states.

21:59 – Algunas simpatizantes de Clinton han acudido a votar vestidas de blanco, color del Partido Nacional de las mujeres, como ya hicieran iconos como Geraldine Ferraro, Jerry Emmet o la propia Clinton en el último debate presidencial. La iniciativa tiene como nombre #WearWhiteToVote . Además, fuentes cercanas al ex-presidente Bush hijo afirman que él y su esposa han votado por Clinton.

19:04 - Trump Senior y Junior dándole uso al refranero español con un "de tal palo tal astilla".

18:46 - FiveThirtyEight informa de que Clinton tiene un 71'4% de ganar, elevado dato contra el 28'6% de Drumpf y el modesto 0'1% de Johnson. Así van los swing states:

-Florida: Demócrata por un 0'7%

-Pennsylvania: D. +3'7%

-Michigan: D. +4'2%

-Carolina del Norte: D. +0'7%

-Virginia: D. +5'6%

-Colorado: D. +4%

-Ohio: Republicana por un 1'9%

-Wisconsin: D. +5'3%

-Minnesota: D. +5'8%

-Nevada: D. +1'2%

-Arizona: R. +2'2%

-Nuevo México: D. +5'8%

-New Hampshire: D. +3'6%

-Georgia: R. 4%

16:42 - Las polling stations llevan abiertas unas tres horas, a excepción de Oregón y Washington donde se vota por correo y donde va ganando la demócrata. Hay dos partidos minoritarios que intentarán rascarles votos a los candidatos mayoritarios: el Libertarian Party a Drumpf y el Green Party, que se sitúa a la izquierda de Clinton. En EEUU hay casi 6 millones de personas que no podrán votar por encontrarse encarceladas, hay un desproporcionado número de presos de minorías raciales. Por otro lado, el panorama del miércoles es desalentador para los trabajadores del New York Times, Walt Street Journal, The Guardian o Gannet pues, aunque las elecciones han sido buenas en cuanto al aumento del número de lectores, se llevarán a cabo importantes recortes de plantilla por la caída de la publicidad en la prensa impresa. Hecho que se incrementará tras las elecciones.

16:01 - Predicciones: Si Drumpf gana Iowa, Ohio, New Hampshire, Carolina del Norte y Florida Clinton todavía conseguiría los 270 compromisarios para gobernar. Aunque parece que N.Hampshire y Carolina del N. van a caer del lado demócrata. Florida es la gran incógnita de las elecciones, y podría ser vital para Drumpf. Los swing states (término ya explicado en el glosario) menos disputados son Michigan, Pennsylvania, Virginia y Wisconsin, se cree que todos irán para Clinton. Es decir, la demócrata arrasará a menos que los votos vayan ajustados.

Información ofrecida el 7 de noviembre:

Republicana - Alabama: abre a las 7 a.m – cierra a las 7 p.m.

R - Alaska: 7 a.m – 8 p.m.

Arizona: 6 a.m. – 7 p.m Posible voto republicano.

R - Arkansas: 7.30 a.m – 7.30 p.m.

Demócrata - California: 7 a.m – 8 p.m.

D - Colorado: abre a las 7 a.m – cierra a las 7 p.m.

D - Connecticut: 6 a.m. – 8 p.m.

Delaware: 7 a.m – 8 p.m.

Florida: abre a las 7 a.m – cierra a las 7 p.m. Uno de los grandes misterios de estas elecciones.

R - Georgia: 7 a.m. – 7 p.m. (a excepción de los núcleos mayores a 300.000 habitantes, que cerrarán a las 8)

D - Hawaii: 7 a.m. – 6 a.m.

R - Idaho: 8 a.m. (algunas “polling stations” abren a las 7) – 8 a.m.

D - Illinois: 6 a.m. – 7 p.m

R - Indiana: 6 a.m. – 6 p.m

Iowa: 7 a.m. – 9 p.m Posiblemente sea Republicana.

R - Kansas: 7 a.m. – 7 p.m.

R - Kentucky: 6 a.m. – 6 p.m

R - Louisiana: 6 a.m. – 8 p.m

D - Maine: 6 a.m. – 8 p.m (los núcleos más grandes cierran a las 10)

D - Maryland: 7 a.m – 8 p.m.

D - Massachusetts: (algunos “polling stations” abren a las 5.45) 7 a.m – 8 p.m.

D - Michigan: 7 a.m – 8 p.m.

D - Minnesota: 7 a.m – 8 p.m. (algunos cerrarán a las 10)

R - Mississipi: 7 a.m – 7 p.m.

R - Missouri: 6 a.m – 7 p.m

R - Montana: 7 a.m – 8 p.m

R - Nebraska: 8 a.m – 8 p.m (aunque en las zonas de montaña se cerrará a las 7 p.m.)

Nevada: 7 a.m – 7 p.m. Se apuesta que sea estado mayoritariamente demócrata.

New Humpshire: entre las 6 y las 11 a.m. abren los “polling stations” – 7 p.m. Igual que la anterior respecto al voto

D - Nueva Jersey: 6 a.m. – 8 p.m

D - Nuevo México: 6 a.m. – 9 p.m (Es el estado donde más tiempo se da a la población para votar)

Carolina del Norte: 6.30 a.m – 7.30 p.m. Otro de los estados interesantes, ¿qué votará la mayoría?

R- Carolina del Sur: 7 a.m – 7 p.m

R - Dakota del Norte: de 7 a 9 a.m. – 7.30 p.m.

R - Dakota del Sur: 7 a.m – 7 p.m

Ohio: 6.30 a.m – 7.30 p.m. Se presupone estado republicano.

R - Oklahoma: 7 a.m – 7 p.m

D - Oregon: El voto se hace por correo en este estado, por tanto se aceptarán todos los votos que hayan sido enviados antes de las 8 p.m. (Se cree que en este tipo de voto va ganando Clinton)

D - Pennsylvania: 7 a.m – 8 p.m

D - Rhode Island: 7 a.m – 8 p.m

R - Tennessee: El horario depende de cada comarca.

R - Texas: 7 a.m – 7 p.m

R - Utah: 7 a.m – 8 p.m

D - Vermont: entre 5 y 10 p.m - 7 p.m

D - Virginia:6 a.m – 7 p.m

D - Wahington: El voto se hace por correo, por tanto se aceptarán todos los votos que hayan sido enviados antes de las 8 p.m.

D - W. DC: 7 a.m – 8 p.m

R - Virginia Occidental: 6.30 a.m – 7.30 p.m.

R - Wyoming: 7 a.m – 7 p.m

A la 1 de la mañana hora española, contando con entre 6 y 8 horas de diferencia, cierran gran parte de los “polling states” y comienza el recuento, que durará hasta las 9 de la mañana. Aunque sobre las 6 de la mañana se sabrá el nombre presidente de Estados Unidos, a las 4 ya habrán salido los resultados en los estados más decisivos.

Glosario de términos que se han usado durante los últimos meses e historia de por qué se celebran un 8 de noviembre:

Para ser más concretos con la pregunta de: “¿por qué martes?”, preguntémonos en realidad: “¿por qué un martes de noviembre justo después de lunes?” La pregunta parece tonta, no van a ir los días para atrás, pero tiene hasta una página web: http://whytuesday.com/, la cuestión parece seria.

La explicación se remonta a 1845, cuando los votantes debían montarse en carro de caballos para ir a ejercer su derecho. Por tanto, al ser un país religioso no podía ser en fin de semana ya que muchos no irían el domingo. En miércoles había mercado y se decidió que fuera el martes después del primer lunes de noviembre. Al ser la agricultura su sustento en esta época, los meses de primavera y verano estaban descartados por temas de cosecha, y el invierno por dificultades climáticas. 1 de cada cuatro personas con derecho a voto no lo hacen porque el trabajo les impide ir a votar, por ello tienen una de las participaciones más bajas del mundo. (Información gracias a Verne, de El País)

-Swing states: Son estados de tendencia electoral incierta, hay estados que son claramente demócratas o republicanos, estos no y cada día de elecciones optan por uno y otro.

-Polling stations. En EEUU no existen los colegios electorales, al igual que en democracias como la española, sino los “centros de votación”. Estos no tienen sitio fijo, unas elecciones habilitan unos edificios y en otras unos distintos.

-Early vote. Hay votantes que ejercen su voto por correo antes del día de las elecciones, este debe llegar antes de las 8 de la tarde del día de votación. Algunos estados como Oregón o Washington tienen este sistema generalizado y no habilitan polling stations.

-Beauty contest, certamen de popularidad. Votación preliminar hecha, por lo general, a comienzos del proceso electoral dentro de un partido; expresa preferencia informal por alguno de los candidatos del partido.

-Poll of polls: Conglomerado de encuestas usado durante la campaña para saber la popularidad del partido o el político.

Ampliación de la CNN:

Absentee voting | Voto en ausencia: es el voto emitido por los ciudadanos con anticipación, debido a que no estarán presentes en su jurisdicción el día de las elecciones para hacerlo personalmente. Esta clase de sufragios ha venido aumentando en los últimos años.

Caucus(es) | Asamblea(s) partidaria(s): Básicamente, el término significa "reunión" y es uno de los principales mecanismos que usan los partidos políticos de Estados Unidos para designar a sus candidatos presidenciales. Las asambleas partidarias son reuniones locales en las que los miembros registrados de los partidos determinan el apoyo a un candidato. En este proceso, los miembros partidarios locales a nivel de distrito seleccionan, en un foro abierto, a los delegados a las reuniones a nivel municipal. Estos delegados, a su vez, escogen a los representantes a las reuniones estatales, y estas convenciones a nivel estatal seleccionan a los delegados a la convención nacional del partido. El propósito de este sistema de reuniones en distintos niveles es abrir la participación política a tantas personas como sea posible, y brindar un mayor incentivo al reclutamiento de talento nuevo en la política partidaria.

Convention | Convención: Una reunión a nivel estatal o nacional de "delegados" de un partido político. Estos delegados votan por la persona que su partido postule como candidata a cargos políticos. El postulado competirá entonces en las elecciones generales con los candidatos de los otros partidos. En la política presidencial de Estados Unidos el término "convención" se refiere, por lo general,, a las convenciones nacionales de los partidos Demócrata y Republicano, que se efectúan cada cuatro años. Estas convenciones, que congregan a delegados de todos los estados de la Unión, del distrito de Columbia y de los territorios estadounidenses, designan oficialmente al candidato presidencial.

Delegate | Delegado: El representante oficial seleccionado por los miembros de su partido a una convención política nacional o estatal. Además de los delegados "elegidos" por los afiliados para las convenciones, hay delegados "designados" por las autoridades partidarias (gobernadores, legisladores, etc.), llamados en inglés "Super Delegates" o "Wild Card Delegates".

Electoral college | Colegio Electoral: El Colegio Electoral es el grupo de electores escogidos por los votantes en cada uno de los estados de la nación el día de las elecciones, que se reúnen y seleccionan oficialmente al próximo presidente de Estados Unidos. La selección se hace por mayoría absoluta de votos (270) entre los 538 electores.

Independent | Independiente: En la política estadounidense, este término denota al votante que, al inscribirse para votar, no declara su afiliación con los republicanos, los demócratas ni otro partido político y no se considera miembro de un partido político. De la misma manera, el término puede referirse también al candidato a un cargo que aspira basado más en su identidad personal que en su afiliación partidaria.

Midterm elections | Elecciones de mitad de periodo o intermedias: Este término se refiere a las elecciones efectuadas entre los comicios presidenciales, es decir, dos años después de las elecciones presidenciales previas y dos años antes de las siguientes. Las elecciones de mitad de periodo escogen a algunos miembros del Senado nacional y a todos los miembros de la Cámara de Representantes, así como a numerosos funcionarios estatales y locales.

Primarias | Primarias: Las primarias son elecciones a nivel estatal en las que los electores afiliados a los partidos políticos escogen candidatos para representarlos en la elección general. Esto se hace mediante la selección de delegados comprometidos a votar por sus candidatos en la convención partidaria.

Primary (closed) | Primaria (cerrada): La primaria o elección interna cerrada es un método de escoger a los candidatos de un partido por medio de comicios dentro del partido, en los cuales solo pueden votar los miembros inscritos de ese partido. La mayor parte de las primarias estatales es cerrada.

Primary (open) | Primaria (abierta): La primaria o elección interna abierta es un método de escoger a los candidatos de un partido en la cual también pueden votar los electores "independientes" o los inscritos en otros partidos. A esta clase de primaria también se la conoce como primaria "general".

Realignment | Realineación: En la política estadounidense, este término se refiere a cambios ocasionales, a través de la historia, de la opinión pública y de los intereses de los electores, los cuales debilitan o fortalecen la base tradicional de apoyo de uno u otro de los partidos. El término se aplica generalmente a las elecciones nacionales que cambian la condición mayoritaria y minoritaria de los partidos políticos. Si un grupo de electores que solía votar por el partido "A" prefiere ahora el partido "B", se llama a ese cambio "realineación" o "realineación partidaria".

Straw poll | Elección informal: En la política presidencial moderna, se llama así a una votación que no tiene efectos legales y suele llevarse a cabo entre miembros del partido, por lo general, en una etapa muy temprana del proceso de selección del candidato; su propósito es indicar cuál o cuáles candidatos prefiere un grupo local.

Super Pac | Comité independiente de campaña: puede recaudar fondos prácticamente sin límites, pero sin conexión con el partido o el candidato al que apoya.

Super Tuesday | Supermartes: Es el día en que un grupo grande de estados celebra sus primarias.

Third party | Tercer partido: En la jerga de la política estadounidense, el "tercer partido" se refiere al partido político fuera del sistema de dos partidos, que se considera que tiene una base de apoyo importante, que puede tener alguna influencia en el resultado de una elección.

Tracking poll | Encuesta de seguimiento: es la que se aplica con frecuencia al mismo grupo de personas para detectar cambios de opinión o conocimiento.

Write in | Escrito a mano: En las elecciones de Estados Unidos, hay una figura llamada en inglés "write in". Es el candidato cuyo nombre no está en la papeleta y es escrito por el votante.