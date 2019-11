Entrevista. Greg Holden: “Para mí es muy importante que mis canciones tengan un significado”

Greg Holden se ha ganado el reconocimiento del público como artista independiente durante los últimos años, ya tiene tres discos en el mercado y está trabajando en su cuarto álbum de estudio. También es conocido por ser el compositor de “Home”, single debut del ganador de American Idol, Phillip Phillips, que ha vendido más de cinco millones de copias en Estados Unidos.

Pregunta. Empecemos por el principio… ¿En qué momento decidió que quería dedicarse a la música?

Respuesta. Cuando tenía 17 años estaba pasando por periodo de mi vida en el que intentaba averiguar que quería hacer. Estaba un poco perdido tanto en el colegio como en casa y simplemente sucedió que una noche en un bar vi a un chico tocando la guitarra, cantando canciones y como la gente escuchaba y estaban interesados en él por muchos motivos distintos. Tan pronto como empecé a interesarme por la música y a tocar la guitarra descubrí que era un buen método de escape para mí, una manera de salir de mi ciudad natal, donde no era muy feliz. Empecé a centrarme mucho en escribir canciones y descubrir que quería decir en ellas. Tenía 17 años y me pareció el camino correcto a seguir.

P. ¿Qué música le gustaba escuchar de pequeño?

R. Lo cierto es que no estaba muy interesado en la música. Tan pronto como descubrí a este chico tocando la guitarra empecé a meterme mucho más en la música y a escuchar a Bob Dylan, diferentes bandas de estilo punk. Cuanto más iba digiriendo nueva música más me gustaba y cambió mi vida completamente.

P. ¿Qué proceso sigue al escribir canciones?

R. Siempre es diferente. No suelo escribir mucho porque no soy la clase de persona que lo hace como un trabajo, no es un empleo con horario de 9 a 5 para mí. Es algo que simplemente sucede cuando menos me lo espero. Sin embargo, el proceso que sigo normalmente es primero conseguir una idea para el título de una canción. Después escribo la letra y por último le pongo la música. Para mí las letras son muy importantes y quiero que estén bien, por eso la melodía viene después.

P. Me da la impresión que su empatía y entendimiento del mundo se ve reflejado en las canciones que escribe, que a su vez mandan un mensaje que hace que las personas se planteen algunas situaciones.

R. Considero que para mí es muy importante que mis canciones tengan un significado. Lo cierto es que no me inspira algo que no tenga importancia y no quiero hacer eso con mi música. Creo que hay muchas cosas sucediendo en el mundo sobre las que no se cantan. En los años 60 existían todas estas bandas que cantaban de paz y amor y cosas así, y eran canciones que estaban entre las listas de éxitos y ahora parece que no hay música en las listas que diga algo sobre lo que está sucediendo alrededor del mundo. Me encantaría intentarlo y decir algo para que la gente tome conciencia, solo quiero hacer algo diferente a lo que se ve hoy en día.

P. ¿Cómo describiría su música para alguien que nunca la haya escuchado?

R. Diría británica y americana (risas). Yo soy inglés y tengo raíces de Inglaterra, pero siempre me gustaron muchos artistas americanos. Así que diría que una mezcla de folk con guitarra eléctrica y rock.

P. En 2009 publicó su primer álbum “A Word in Edgeways” y usted pagó toda su producción, ¿cómo funcionó?

R. Lo financié en parte a través de una campaña por Kickstart. Pedí a la gente que me apoyaba porque yo no tenía dinero suficiente y quería hacer un disco. Preparé la campaña y propuse varias recompensas y terminé recaudando 30.000 dólares que fueron una gran ayuda porque cuesta muchísimo dinero hacer un álbum.

P. ¿Qué le animó a irse a vivir a Estados Unidos?

R. Estaba muy interesado en artistas americanos por aquel entonces y casi todos cantaban sobre Nueva York, así que cuando tuve la oportunidad de finalmente visitar la ciudad me enamoré locamente de ella y en ese momento decidí que me quería ir a vivir a Nueva York.

P. Recientemente se ha mudado de Nueva York a Los Ángeles, ¿quizá buscando nuevas experiencias e inspiraciones para escribir canciones?

R. Sí, me mudé a Los Ángeles en julio. Está bien tener un cambio de vez en cuando, llevaba viviendo en Nueva York ocho años y definitivamente necesitaba algún tipo de inspiración nueva.

P. ¿Es muy diferente el ambiente musical en las dos ciudades?

R. No demasiado porque lo cierto es que una de las razones por las que me mudé a Los Ángeles fue porque todos mis amigos de Nueva York se habían ido para allí. Al final me quedé yo solo en Nueva York. Por lo tanto, la escena música es más o menos la misma porque son las mismas personas con la que estaba en Nueva York.

P. Hubo un momento en el que empezaste a plantearte si dejar la música, ¿qué pasó?

R. Si… empecé a pensar si dejar la música tras el éxito de “Home”. Después de escribir la canción para el programa de televisión American Idol me vi arrastrado hacia una dinámica de escribir canciones para otras personas y eso no era lo que yo quería hacer, así que me perdí un poco en ese mundo y también dejé de lado mi identidad. Sentía la necesidad de dejarlo todo y estuve a punto de hacerlo, pero me fui de viaje a la India, ya sé que suena muy a cliché, y estuve viajando por el país durante seis o siete semanas y aprendí mucho sobre lo afortunado que soy y la suerte que tengo. También me di cuenta de que cuando volviese a casa quería intentar seguir adelante con una escena diferente, siendo más positivo en vez de enfadarme cada poco.

P. Digamos que de alguna manera recuperó su identidad y decidió ponerse a trabajar en su tercer álbum

R. Exacto. Me di cuenta de lo afortunado que era de tener un trabajo que me gustaba tantísimo y decidí que no quería desperdiciar la oportunidad.

P. ¿Cuál es el lugar en el que sueñas con dar un concierto?

R. El Royal Albert Hall de Londres… Algún día.

P. ¿Con qué cantante o grupo te gustaría realizar una colaboración?

R. Me encantaría poder escribir con Bryan Adams, creo que sería increíble. Es un excelente escritor y sería un día de lo más interesante segurísimo.

P. ¿Qué proyectos a futuro tienes?

R. En este momento estoy escribiendo para mi siguiente álbum, y tengo como la mitad mas o menos preparada. Después tengo que grabarlo a principios del año que viene en principio, y salir de gira.

P. Esta noche va a ser la primera vez que toques en España, ¿qué expectativas tienes?

R. No me gusta plantearme expectativas la verdad, sinceramente dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Estoy realmente emocionado de tocar en España por primera vez y creo que Warner Music está haciendo un gran trabajo aquí en darme a conocer para que la gente sepa de mí y del concierto.