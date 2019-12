Steve Aoki y Louis Tomlinson publican single “Just Hold On”

Louis Tomlinson lanzó junto a Steve Aoki su primer single como solista “Just Hold On” y ambos lo presentaron juntos durante la final del programa británico The X-Factor, donde Louis participó en 2010 como miembro de la banda One Direction.

El cantante decidió seguir adelante con la actuación que significaría el lanzamiento de su carrera como solista después del duro golpe emocional que sufrió pocos días antes, la muerte de su madre, Johannah Deakin, quien perdió una dura batalla contra la leucemia. Y como cabía esperar la presentación fue emotiva y dedicada a su madre, el cantante consiguió contener las lágrimas durante la actuación, que fue presenciada en directo por sus compañeros de la banda (Harry Styles, Liam Payne y Niall Horan) que viajaron a Londres para apoyarle.

“Just Hold On” fue escrita por Steve Aoki y Louis Tomlinson junto a Eric Rosse, Sasha Sloan y Sir Nolan y producida por Steve. En tan solo un día ha alcanzado la cabeza de la lista iTunes Overall en España y otros catorce países más, la segunda posición en Estados Unidos, la cuarta en Reino Unido y el top5 en 58 mercados. Además, se ha posicionado como número uno de iTunes Dance en más de 50 países entre los que se incluyen Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, Bélgica, Brasil, Holanda, México, Polonia, Grecia y Argentina. La canción ya está disponible a través de las principales plataformas digitales (iTunes, Spotify, Apple Music, Google Play, Amazon Music).

That was harder than I ever imagined. I want to thank everyone around me and all of the amazing fans out there that made that so special! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 11 de diciembre de 2016

Feeling so much love around me and my family . Mum would have been so fucking proud ( sorry for swearing mum) love you ! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 11 de diciembre de 2016

Tras la presentación de la canción Louis agradeció a sus fans por el apoyo a través de Twitter. "Ha sido mucho más duro de lo que nunca hubiera imaginado. Quiero agradeceros a toda la gente a mi alrededor y a todos los fans que lo han hecho tan especial. Siento mucho amor tanto a mi alrededor como alrededor de mi familia. Mi madre habría estado jodidamente orgullosa (lo siento por decir palabrotas mamá). Os quiero". Y el cantante también se pronunció en su cuenta de Instagram, "Gracias por vuestro increible apoyo".

Thank you for the incredible support :) Una foto publicada por Louis Tomlinson (@louist91) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 8:48 PST

Louis Tomlinson es integrante de la banda de pop más grande del mundo, One Direction, que ha vendido un total de 99 millones de discos alrededor del mundo y han actuado ante mas de 7,5 millones de fans. Por otro lado, Steve Aoki es una gran estrella de la música electrónica dance, ha sido dos veces nominado a los premios Grammy y se posiciona entre los artinas con más talento de la música pop. Ha sido considerado uno de los diez mejores DJs del mundo según la revista DJ Mag durante cuatro años consecutivos.

Para los que aún no la hayais visto a continuación teneis la actuación completa de Louis Tomlinson y Steve Aoki en el programa The X-Factor UK

Por último les dejamos la letra completa de "Just Hold On":

Wish that you could build a time machine

So you could see

The things no one can see

Feels like you're standing on the edge

Looking at the stars

And wishing you were them

What do you do when a chapter ends?

Do you close the book and never read it again?

Where do you go when your story's done?

You can be who you were or who you'll become

If it all goes wrong

Darling just hold on

The sun goes down and it comes back up

The world it turns no matter what

If it all goes wrong

Darling just hold on

(Darling just hold on...)

Oh until it's all been said

It's not over until your dying breath

So what do you want them to say when you're gone?

That you gave up or that you kept going on?

What do you do when a chapter ends?

Do you close the book and never read it again?

Where do you go when your story's done?

You can be who you were or who you'll become

If it all goes wrong

Darling just hold on

The sun goes down and it comes back up

The world it turns no matter what

If it all goes wrong

Darling just hold on

Darling just hold on

If it all goes wrong

Darling just hold on

If it all goes wrong

Darling just hold on...