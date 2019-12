Análisis de las nominadas a Mejor Película en Los Oscar: La Llegada

En esta nueva edición de Los Premios Oscar se cuenta, un año más, con una inmejorable representante del cine de Ciencia Ficción para la dura competición a mejor película. En esta ocasión, de la mano del director Denis Villeneuve con The Arrival (La Llegada). A continuación analizamos cuáles son las fortalezas de la misma que podrían hacerla ganadora de la estatuilla este año.

Denis Villeneuve director de películas como Blade Runner 2049, la continuación del clásico del cine Sci-fi que se estranará a finales de año, Sicario o Enemy nos presenta en esta ocasion una película cargada de mensajes de paz y entendimiento entre mundos, que va mucho más allá y nos quiere resaltar la importancia de la cooperación dentro de nuestro propio planeta.

La historia cobra vida a partir del relato de Ted Chiang y gracias a Eric Heisserer, conocido guionista por filmes de terror como No apagues la luz, La cosa o Pesadilla en Elm Street. En The Arrival se narra la historia de Louis (Amy Adams), profesora universitaria y mejor lingüista del momento, que tiene que averiguar cómo comunicarse con los alienígenas que han llegado a la tierra en 12 naves establecidas en distintas partes del mundo. Louis es reclutada por el Gobierno estadounidense para ayudar en esta investigación en la que la cooperación entre países será primordial, además de motivo de disputa. Contará con la ayuda del matemático Ian Donnelly, interpretado por Jeremy Renner, principal apoyo y compañero de Luis en este reto. Ambos actores representan sus papeles de una manera extraordinaria pero Amy Adams rompe las barreras de la interpretación con su inmejorable actuación que ya ha sido muy aplaudida este año por películas como Nocturnal Animals (Animales Nocturnos). Sin embargo, la actriz no ha sido nominadapara optar al Oscar, decisión que ha sido muy criticada ya que se trata de una de las grandes interpretaciones femeninas del año.

Parte de la maestría de la película se encuentra en la carga que Luis lleva a sus espaldas que se nos presenta en repetidas ocasiones a través de flashbacks, Sin embargo, la verdadera importancia u objetivo de esto para la trama no es revelada hasta el final de la misma, aunque merece la pena la espera. La intriga rodea constantemente a esta bella a la vez que dramática historia mientras que el espectador permanece cada vez más impaciente y enganchado según avanza la trama principal.

Sin duda, nos encontramos con una película que busca no dejar indiferente a ningún fan del género Sci-fi por la frescura de esta historia que dista de ser predecible.

No podemos olvidar tampoco la maravillosa banda sonora que acompaña a todo el filme, a pesar de que no haya sido nóminada. La música de Johann Johansson es pura ciencia ficción, provoca a cualquier espectador prestar total atención a la escena que acompaña. Este compositor es conocido también por las impecables bandas sonoras de películas como Sicario, Mystery o The theory of Everything y volverá a acompañar a Denis Villaneuve en la próxima película de Blade Runner.

Por último destacar la Fotografía de Bradford Young que nos deja, entre otros, paísajes más que impresionantes y que se hacen de rogar -y mucho- de las naves espaciales así como composiciones que juegan con los elementos y colores de una manera simple pero impecable por su belleza. Bradford Young aspira a su primera nominación a los Oscar en esta edición.

Las claves por las que podría ganar The Arrival la estatuilla a mejor película este año son claramente representativas y es que aspira a ocho premios en total. Sin embargo, las ocho películas que la acompañan en esta candidatura han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público y La Llegada, en ocasiones, es tachada de lenta y puede no llegar a estar dirigida hacía un público tan mayoritario. Además no podemos olvidar que La La Land cuenta con todas las papeletas para arrasar este año en la entrega de premios. Sin embargo, también podría ser una noche de sorpresas.

Los gala de premios se celebrarán el próximo 26 de febrero.