Little Mix y David Bowie: los grandes ganadores de los BRITs 2017

La gala de los BRIT Awards 2017 tuvo lugar anoche en el O2 Arena de Londres y como cada año no decepcionó. Tuvo marionetas, grandes actuaciones y hasta una casa que se cayó del escenario. Los premios, presentados por Emma Willis y Dermot O´Leary se tornaron en un homenaje al fallecido David Bowie, quien recibió las condecoraciones a mejor álbum británico por Blackstar y mejor solista británico masculino.

La noche arrancaba con la actuación de Little Mix interpretando su gran éxito “Shout Out To My Ex” con una espectacular puesta en escena. Tal y como comentó el miembro de One Direction, Niall Horan, a través de su cuenta de Twitter: “Cada vez que Little Mix tiene la oportunidad de clavarla en una actuación en directo, lo hacen”. Las británicas hicieron una pausa en la gira “Dangerous Woman Tour” de Ariana Grande en la que están inmersas en la actualidad para no faltar a su cita en el O2 Arena londinense. Jade, Perrie, Jesy y Leigh-Anne no consiguieron el premio a mejor grupo, pero no les faltaron lágrimas de alegría al ganar su primer BRIT, mejor single británico del año por “Shout Out To My Ex”. “No pensábamos que lo ganaríamos. Estábamos sentadas tan tranquilas. Esto va para todos nuestros ex”, dijo Jade al recoger el premio.

Otro de los grandes vencedores de la noche fue David Bowie, quién murió el año pasado tras una lucha contra el cáncer. El cantante ganó a título póstumo el premio a mejor solista británico y a mejor álbum británico por “Blackstar”. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la recogida de uno de los premios por Dundan Jones, hijo del artista, quien dedicó el premio “a todos los chiflados. El año pasado perdí a mi padre, pero yo también me convertí en padre. Y me pasé mucho tiempo pensando en que me gustaría que mi hijo supiera sobre su abuelo. Creo que es lo mismo que sus fans han pensado sobre mi padre durante los últimos cincuenta años, que él siempre ha estado ahí apoyando a las personas que se cree que son un poco raras o diferentes”.

Varios de los condecorados no pudieron asistir a la gala a recibir sus estatuillas como Drake o Adele, pero estuvieron presentes en la gran pantalla a través de videos pregrabados. Y del grupo One Direction, quienes ganaron el premio a mejor video musical británico a pesar de estar en descanso de la banda para dedicarse a sus proyectos en solitario, solo acudió Liam Payne a la gala y tuvo unas palabras para sus fans: “Se que hablo en nombre de todos los chicos cuando digo que esto es alucinante. Muchísimas gracias. No nos podemos creer que aun sigamos ganando premios. Estamos tomándonos tiempo libre para dedicarnos a nuestras carreras en solitario, pero One Direction es lo que somos y lo que siempre seremos”.

Durante todo el espectáculo pasaron por el escenario artistas de la talla de Katy Perry, The 1975 o Bruno Mars. Una de las actuaciones más esperadas era la de Ed Sheeran que había prometido una pequeña sorpresa para la noche y tampoco defraudó, arrancó con “Castle On The Hill” seguido de un remix “Shape Of You” con Stormzy. Tampoco faltó el homenaje a George Michael de la mano de Chris Martin, cantante de Coldplay, que además volvió a subir al escenario junto a The Chainsmokers para presentar su colaboración, “Something Just Like This”.

Y el broche de oro para cerrar una noche maravillosa quedó a cargo de Robbie Williams, que interpretó un pequeño popurrí de sus últimos éxitos, “The Heave Entertainment Show”, “Love My Life” y “Mixed Signals”, para celebrar su premio a Icono británico.

LA LISTA COMPLETA DE LOS GANADORES DE LOS BRITs

Mejor solista británico masculino - David Bowie

Mejor solista británico femenina - Emeli Sande

Mejor grupo británico – The 1975

Mejor artista revelación británico - Rag'n'Bone Man



Mayor éxito global - Adele

Mejor single británico - Little Mix, Shout Out To My Ex

Mastercard mejor album británico del año - David Bowie, Blackstar

Mejor video musical británico - One Direction, History

Premio del público - Rag'n'Bone Man

Mejor solista internacional masculino – Drake

Mejor solista internacional femenina – Beyonce

Mejor grupo internacional – A Tribe Called Quest

Icono británico – Robbie Williams